통화 / XAGAUD
XAGAUD: Silver vs Australian Dollar
65.274 AUD 2.064 (3.27%)
부문: 원자재 수익 통화: Australian Dollar
XAGAUD 가격이 당일 3.27%로 변동했습니다. 당일 동안 저가 63.008 AUD와 고가 65.348 AUD로 거래되었습니다
은 vs 호주 달러 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 은 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 가격의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
63.008 65.348
년간 변동
44.756 65.348
- 이전 종가
- 63.210
- 시가
- 63.224
- Bid
- 65.274
- Ask
- 65.304
- 저가
- 63.008
- 고가
- 65.348
- 볼륨
- 52.762 K
- 일일 변동
- 3.27%
- 월 변동
- 7.60%
- 6개월 변동
- 19.65%
- 년간 변동율
- 44.94%
20 9월, 토요일