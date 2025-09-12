시세섹션
통화 / XAGAUD
금속로 돌아가기

XAGAUD: Silver vs Australian Dollar

65.274 AUD 2.064 (3.27%)
부문: 원자재 수익 통화: Australian Dollar

XAGAUD 가격이 당일 3.27%로 변동했습니다. 당일 동안 저가 63.008 AUD와 고가 65.348 AUD로 거래되었습니다

은 vs 호주 달러 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 은 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 가격의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XAGAUD News

일일 변동 비율
63.008 65.348
년간 변동
44.756 65.348
이전 종가
63.210
시가
63.224
Bid
65.274
Ask
65.304
저가
63.008
고가
65.348
볼륨
52.762 K
일일 변동
3.27%
월 변동
7.60%
6개월 변동
19.65%
년간 변동율
44.94%
20 9월, 토요일