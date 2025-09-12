Divisas / XAGAUD
XAGAUD: Silver vs Australian Dollar
62.932 AUD 0.317 (0.51%)
Sector: Mercancías Divisa de beneficio: Australian Dollar
El coste de XAGAUD de hoy ha cambiado un 0.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 62.260 AUD, mientras que el máximo ha alcanzado 63.120 AUD.
Siga la dinámica de los precios en Plata en dólares australianos. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Plata en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
62.260 63.120
Rango anual
44.756 64.356
- Cierres anteriores
- 62.615
- Open
- 62.544
- Bid
- 62.932
- Ask
- 62.962
- Low
- 62.260
- High
- 63.120
- Volumen
- 31.691 K
- Cambio diario
- 0.51%
- Cambio mensual
- 3.74%
- Cambio a 6 meses
- 15.36%
- Cambio anual
- 39.74%
18 septiembre, jueves
01:30
AUD
- Act.
- -5.4 K
- Pronós.
- 24.4 K
- Prev.
- 26.5 K
01:30
AUD
- Act.
- -40.9 K
- Pronós.
- Prev.
- 63.6 K
01:30
AUD
- Act.
- 4.2%
- Pronós.
- 4.2%
- Prev.
- 4.2%