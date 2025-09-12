CotizacionesSecciones
XAGAUD
XAGAUD: Silver vs Australian Dollar

62.932 AUD 0.317 (0.51%)
Sector: Mercancías Divisa de beneficio: Australian Dollar

El coste de XAGAUD de hoy ha cambiado un 0.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 62.260 AUD, mientras que el máximo ha alcanzado 63.120 AUD.

Siga la dinámica de los precios en Plata en dólares australianos. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Plata en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

XAGAUD News

Rango diario
62.260 63.120
Rango anual
44.756 64.356
Cierres anteriores
62.615
Open
62.544
Bid
62.932
Ask
62.962
Low
62.260
High
63.120
Volumen
31.691 K
Cambio diario
0.51%
Cambio mensual
3.74%
Cambio a 6 meses
15.36%
Cambio anual
39.74%
18 septiembre, jueves
01:30
AUD
Cambio de Empleo
Act.
-5.4 K
Pronós.
24.4 K
Prev.
26.5 K
01:30
AUD
Cambio en el Empleo a Tiempo Completo
Act.
-40.9 K
Pronós.
Prev.
63.6 K
01:30
AUD
Tasa de Desempleo
Act.
4.2%
Pronós.
4.2%
Prev.
4.2%