Währungen / XAGAUD
XAGAUD: Silver vs Australian Dollar
65.106 AUD 1.896 (3.00%)
Sektor: Rohstoffe Gewinnwährung: Australian Dollar
Der Preis von XAGAUD hat sich heute um 3.00% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei63.008 AUD bis zum Hoch von 65.120 AUD gehandelt.
Verfolgen Sie die Dynamik von Silver vs Australischem Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Silber-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
63.008 65.120
Jahresspanne
44.756 65.250
- Vorheriger Schlusskurs
- 63.210
- Eröffnung
- 63.224
- Bid
- 65.106
- Ask
- 65.136
- Tief
- 63.008
- Hoch
- 65.120
- Volumen
- 48.636 K
- Tagesänderung
- 3.00%
- Monatsänderung
- 7.32%
- 6-Monatsänderung
- 19.34%
- Jahresänderung
- 44.56%
19 September, Freitag
19:30
AUD
- Akt
- -51.2 K
- Erw
- Vorh
- -79.2 K