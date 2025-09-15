KurseKategorien
XAGAUD: Silver vs Australian Dollar

65.106 AUD 1.896 (3.00%)
Sektor: Rohstoffe Gewinnwährung: Australian Dollar

Der Preis von XAGAUD hat sich heute um 3.00% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei63.008 AUD bis zum Hoch von 65.120 AUD gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynamik von Silver vs Australischem Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Silber-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
63.008 65.120
Jahresspanne
44.756 65.250
Vorheriger Schlusskurs
63.210
Eröffnung
63.224
Bid
65.106
Ask
65.136
Tief
63.008
Hoch
65.120
Volumen
48.636 K
Tagesänderung
3.00%
Monatsänderung
7.32%
6-Monatsänderung
19.34%
Jahresänderung
44.56%
19 September, Freitag
19:30
AUD
CFTC AUD, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-51.2 K
Erw
Vorh
-79.2 K