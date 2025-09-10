КотировкиРазделы
Валюты / XAGAUD
XAGAUD: Silver vs Australian Dollar

62.596 AUD 1.034 (1.63%)
Сектор: Товары Валюта прибыли: Australian Dollar

Стоимость XAGAUD за сегодня изменилась на -1.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.646 AUD, а максимальная — 63.791 AUD.

Следите за динамикой цен на Серебро в Австралискийх долларах. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Серебро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
61.646 63.791
Годовой диапазон
44.756 64.356
Предыдущее закрытие
63.630
Open
63.660
Bid
62.596
Ask
62.626
Low
61.646
High
63.791
Объем
36.100 K
Дневное изменение
-1.63%
Месячное изменение
3.18%
6-месячное изменение
14.74%
Годовое изменение
38.99%
