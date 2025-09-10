Валюты / XAGAUD
XAGAUD: Silver vs Australian Dollar
62.596 AUD 1.034 (1.63%)
Сектор: Товары Валюта прибыли: Australian Dollar
Стоимость XAGAUD за сегодня изменилась на -1.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.646 AUD, а максимальная — 63.791 AUD.
Следите за динамикой цен на Серебро в Австралискийх долларах. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Серебро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости XAGAUD
Дневной диапазон
61.646 63.791
Годовой диапазон
44.756 64.356
- Предыдущее закрытие
- 63.630
- Open
- 63.660
- Bid
- 62.596
- Ask
- 62.626
- Low
- 61.646
- High
- 63.791
- Объем
- 36.100 K
- Дневное изменение
- -1.63%
- Месячное изменение
- 3.18%
- 6-месячное изменение
- 14.74%
- Годовое изменение
- 38.99%
17 сентября, среда