Le cours de XAGAUD a changé de 3.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, il a été négocié à un minimum de 63.008 AUD et à un maximum de 65.348 AUD.

Suivez la dynamique de Argent vs. Dollar Australien. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Argent a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des prix par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.