XAGAUD: Silver vs Australian Dollar

65.274 AUD 2.064 (3.27%)
Secteur: Produits de base Devise de profit: Australian Dollar

Le cours de XAGAUD a changé de 3.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, il a été négocié à un minimum de 63.008 AUD et à un maximum de 65.348 AUD.

Suivez la dynamique de Argent vs. Dollar Australien. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Argent a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des prix par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

XAGAUD Nouvelles

Range quotidien
63.008 65.348
Range Annuel
44.756 65.348
Clôture Précédente
63.210
Ouverture
63.224
Bid
65.274
Ask
65.304
Plus Bas
63.008
Plus Haut
65.348
Volume
52.762 K
Changement quotidien
3.27%
Changement Mensuel
7.60%
Changement à 6 Mois
19.65%
Changement Annuel
44.94%
20 septembre, samedi