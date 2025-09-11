クォートセクション
通貨 / XAGAUD
XAGAUD: Silver vs Australian Dollar

63.854 AUD 0.644 (1.02%)
セクター: コモディティ 利益通貨: Australian Dollar

XAGAUDの価格は、本日1.02%変化しました。日中は、63.008AUDの安値と64.141AUDの高値で取引されました。

銀vsオーストラリアドルダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。履歴チャートは、銀価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、分、時間、日、週、月ごとに価格の傾向とダイナミクスを監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
63.008 64.141
1年のレンジ
44.756 64.356
以前の終値
63.210
始値
63.224
買値
63.854
買値
63.884
安値
63.008
高値
64.141
出来高
20.456 K
1日の変化
1.02%
1ヶ月の変化
5.26%
6ヶ月の変化
17.05%
1年の変化
41.78%
