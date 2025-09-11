通貨 / XAGAUD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
XAGAUD: Silver vs Australian Dollar
63.854 AUD 0.644 (1.02%)
セクター: コモディティ 利益通貨: Australian Dollar
XAGAUDの価格は、本日1.02%変化しました。日中は、63.008AUDの安値と64.141AUDの高値で取引されました。
銀vsオーストラリアドルダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。履歴チャートは、銀価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、分、時間、日、週、月ごとに価格の傾向とダイナミクスを監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XAGAUD News
- Gold prices head for fifth weekly gain after Fed rate cut
- Silver Price Forecast: XAG/USD steadies above $41.50
- Silver price today: rises on September 18
- Silver Forecast 18/9: Will Fed Trigger $45 Breakout? (Video)
- Gold prices slip from record levels as dollar rebounds after Fed cut
- Silver Price Forecast: XAG/USD steadies ahead of Fed interest rate decision
- Don’t let gold’s record run distract you from silver’s ‘explosive potential’ right now
- S&P 500 at 6,600 may just be a ’pit-stop’ before continuing higher: Piper
- Deutsche Bank raises 2026 gold forecast to $4,000 as bullion hits record highs
- Silver price today: falls on September 17
- Silver Price Forecast: XAG/USD plunges to near $41.70 ahead of Fed’s monetary policy outcome
- Gold prices tick down from record highs ahead of Fed decision
- Commerzbank raises end-year gold price target ahead of key Fed rate decision
- Silver price hits new 14-year high – Commerzbank
- Silver price today: broadly unchanged on September 16
- Gold uptrend intact, but due for correction before topping $4,000 in 2026
- Silver Price Forecast: Bulls pause near mid-$42.00s, eye next breakout
- These amateur traders won big as metals prices boomed in 2025. Here’s how they did it.
- Silver price today: broadly unchanged on September 15
- Silver price today: rises on September 12
- Silver price forecast: XAG/USD hits multi-year high, just above $42.00
- Trading Day: Easy does it, fresh peaks for Wall St
- Silver price today: falls on September 11
- Gold prices hold near peaks on rate cut hopes; US CPI looms
1日のレンジ
63.008 64.141
1年のレンジ
44.756 64.356
- 以前の終値
- 63.210
- 始値
- 63.224
- 買値
- 63.854
- 買値
- 63.884
- 安値
- 63.008
- 高値
- 64.141
- 出来高
- 20.456 K
- 1日の変化
- 1.02%
- 1ヶ月の変化
- 5.26%
- 6ヶ月の変化
- 17.05%
- 1年の変化
- 41.78%