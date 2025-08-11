Dövizler / MXNJPY
MXNJPY: Mexican Peso vs Japanese Yen
7.3900 JPY 0.0220 (0.30%)
Sektör: Döviz Baz: Mexican Peso Kâr para birimi: Yen
MXNJPY fiyatı bugün -0.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.3890 ve Yüksek fiyatı olarak 7.4470 aralığında işlem gördü.
Mexican Peso vs Japanese Yen hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
MXNJPY haberleri
- Weekly Pairs in Focus 21th to 26th September 2025 (Charts)
- USD/MXN Forecast 19/09: Recovers After Dropping (Chart)
- USD/MXN Forecast 18/09: Rebounds Before Fed Decision (Chart)
- USD/MXN Analysis Today 16/09: Lows Traversed (Chart)
- USD/MXN Forecast 10/09: Economic Uncertainty (Chart)
- USD/MXN Analysis 08/09: Mixed Results
- Weekly Pairs in Focus 07th to 12th September 2025 (Charts)
- USD/MXN Forecast 04/09: Struggles Ahead of Jobs Data (Video)
- USD/MXN Forex Signal 03/09: Peso Fights Back (Chart)
- USD/MXN Forecast Today 02/09: Peso Holds Range (Video)
- USD/MXN Monthly Forecast: September 2025 (Chart)
- Weekly Pairs in Focus August 31 - September, 5 2025 (Charts)
- USD/MXN Analysis Today 28/08: Range Dance (Chart)
- USD/MXN Forecast 25/08: Dollar Slides Toward Support (Video)
- USD/MXN ticks higher after Banxico Minutes, Powell's speech awaited
- Banxico Minutes show split vote, further cuts lie ahead
- USD/MXN Forecast 21/08: Consolidates Near 50-Day EMA (Video)
- USD/MXN drops as Fed independence threats spur Peso demand
- USD/MXN Forecast 19/08: Trend Remains Bearish (Chart)
- USD/MXN Analysis 18/08: Peso Faces Resistance (Chart)
- USD/MXN Forecast 18/08: Holds Firm Against Peso (Chart)
- USD/MXN Forex Signal 12/08: Sellers Eye 17.75 Target (Video)
- Banxico Rodriguez: MXN gains from US tariff view, policy stance adequate
- USD/MXN Analysis 11/08: Mid-Term Low Challenged (chart)
Günlük aralık
7.3890 7.4470
Yıllık aralık
6.8410 9.2890
- Önceki kapanış
- 7.4120
- Açılış
- 7.3960
- Satış
- 7.3900
- Alış
- 7.3930
- Düşük
- 7.3890
- Yüksek
- 7.4470
- Hacim
- 3.771 K
- Günlük değişim
- -0.30%
- Aylık değişim
- 1.69%
- 6 aylık değişim
- 0.86%
- Yıllık değişim
- -20.04%
21 Eylül, Pazar