Devises / MXNJPY
MXNJPY: Mexican Peso vs Japanese Yen
7.3900 JPY 0.0220 (0.30%)
Secteur: Devise Base: Mexican Peso Devise de profit: Yen
Le taux de change de MXNJPY a changé de -0.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.3890 et à un maximum de 7.4470.
Suivez la dynamique Mexican Peso vs Japanese Yen. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
7.3890 7.4470
Range Annuel
6.8410 9.2890
- Clôture Précédente
- 7.4120
- Ouverture
- 7.3960
- Bid
- 7.3900
- Ask
- 7.3930
- Plus Bas
- 7.3890
- Plus Haut
- 7.4470
- Volume
- 3.771 K
- Changement quotidien
- -0.30%
- Changement Mensuel
- 1.69%
- Changement à 6 Mois
- 0.86%
- Changement Annuel
- -20.04%
20 septembre, samedi