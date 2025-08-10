通貨 / MXNJPY
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MXNJPY: Mexican Peso vs Japanese Yen
7.3900 JPY 0.0220 (0.30%)
セクター: 通貨 ベース: Mexican Peso 利益通貨: Yen
MXNJPYの今日の為替レートは、-0.30%変化しました。日中、通貨は1あたり7.3890の安値と7.4470の高値で取引されました。
Mexican Peso vs Japanese Yenダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
MXNJPY News
- USD/MXN Forecast 18/09: Rebounds Before Fed Decision (Chart)
- USD/MXN Analysis Today 16/09: Lows Traversed (Chart)
- USD/MXN Forecast 10/09: Economic Uncertainty (Chart)
- USD/MXN Analysis 08/09: Mixed Results
- Weekly Pairs in Focus 07th to 12th September 2025 (Charts)
- USD/MXN Forecast 04/09: Struggles Ahead of Jobs Data (Video)
- USD/MXN Forex Signal 03/09: Peso Fights Back (Chart)
- USD/MXN Forecast Today 02/09: Peso Holds Range (Video)
- USD/MXN Monthly Forecast: September 2025 (Chart)
- Weekly Pairs in Focus August 31 - September, 5 2025 (Charts)
- USD/MXN Analysis Today 28/08: Range Dance (Chart)
- USD/MXN Forecast 25/08: Dollar Slides Toward Support (Video)
- USD/MXN ticks higher after Banxico Minutes, Powell's speech awaited
- Banxico Minutes show split vote, further cuts lie ahead
- USD/MXN Forecast 21/08: Consolidates Near 50-Day EMA (Video)
- USD/MXN drops as Fed independence threats spur Peso demand
- USD/MXN Forecast 19/08: Trend Remains Bearish (Chart)
- USD/MXN Analysis 18/08: Peso Faces Resistance (Chart)
- USD/MXN Forecast 18/08: Holds Firm Against Peso (Chart)
- USD/MXN Forex Signal 12/08: Sellers Eye 17.75 Target (Video)
- Banxico Rodriguez: MXN gains from US tariff view, policy stance adequate
- USD/MXN Analysis 11/08: Mid-Term Low Challenged (chart)
- USD/MXN Forecast Today 11/08: Drifting Lower (Chart)
- Weekly Forex Forecast - August 10th - August 15th (Charts)
1日のレンジ
7.3890 7.4470
1年のレンジ
6.8410 9.2890
- 以前の終値
- 7.4120
- 始値
- 7.3960
- 買値
- 7.3900
- 買値
- 7.3930
- 安値
- 7.3890
- 高値
- 7.4470
- 出来高
- 3.771 K
- 1日の変化
- -0.30%
- 1ヶ月の変化
- 1.69%
- 6ヶ月の変化
- 0.86%
- 1年の変化
- -20.04%
19 9月, 金曜日
03:47
JPY
- 実際
-
- 期待
- 前
03:47
JPY
- 実際
- 0.5%
- 期待
- 前
- 0.5%
06:30
JPY
- 実際
-
- 期待
- 前
19:30
JPY
- 実際
-
- 期待
- 前
- 91.6 K