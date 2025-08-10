クォートセクション
通貨 / MXNJPY
MXNJPY: Mexican Peso vs Japanese Yen

7.3900 JPY 0.0220 (0.30%)
セクター: 通貨 ベース: Mexican Peso 利益通貨: Yen

MXNJPYの今日の為替レートは、-0.30%変化しました。日中、通貨は1あたり7.3890の安値と7.4470の高値で取引されました。

Mexican Peso vs Japanese Yenダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
7.3890 7.4470
1年のレンジ
6.8410 9.2890
以前の終値
7.4120
始値
7.3960
買値
7.3900
買値
7.3930
安値
7.3890
高値
7.4470
出来高
3.771 K
1日の変化
-0.30%
1ヶ月の変化
1.69%
6ヶ月の変化
0.86%
1年の変化
-20.04%
19 9月, 金曜日
03:47
JPY
日銀金融政策決定会合発表
実際
期待
03:47
JPY
日銀金利決定
実際
0.5%
期待
0.5%
06:30
JPY
日銀記者会見
実際
期待
19:30
JPY
CFTC JPY 投機筋ポジション
実際
期待
91.6 K