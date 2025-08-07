报价部分
货币 / MXNJPY
MXNJPY: Mexican Peso vs Japanese Yen

7.3900 JPY 0.0220 (0.30%)
版块: 货币 基础: Mexican Peso 盈利货币: Yen

今日MXNJPY汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点7.3890和高点7.4470进行交易。

关注Mexican Peso vs Japanese Yen动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
7.3890 7.4470
年范围
6.8410 9.2890
前一天收盘价
7.4120
开盘价
7.3960
卖价
7.3900
买价
7.3930
最低价
7.3890
最高价
7.4470
交易量
3.771 K
日变化
-0.30%
月变化
1.69%
6个月变化
0.86%
年变化
-20.04%
18 九月, 星期四
23:30
JPY
居民消费价格指数（不含食品和能源）年率 y/y
实际值
预测值
3.5%
前值
3.4%
23:30
JPY
核心全国居民消费价格指数年率 y/y
实际值
预测值
3.0%
前值
3.1%