货币 / MXNJPY
MXNJPY: Mexican Peso vs Japanese Yen
7.3900 JPY 0.0220 (0.30%)
版块: 货币 基础: Mexican Peso 盈利货币: Yen
今日MXNJPY汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点7.3890和高点7.4470进行交易。
关注Mexican Peso vs Japanese Yen动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
MXNJPY新闻
- USD/MXN Analysis Today 16/09: Lows Traversed (Chart)
- USD/MXN Forecast 10/09: Economic Uncertainty (Chart)
- USD/MXN Analysis 08/09: Mixed Results
- Weekly Pairs in Focus 07th to 12th September 2025 (Charts)
- USD/MXN Forecast 04/09: Struggles Ahead of Jobs Data (Video)
- USD/MXN Forex Signal 03/09: Peso Fights Back (Chart)
- USD/MXN Forecast Today 02/09: Peso Holds Range (Video)
- USD/MXN Monthly Forecast: September 2025 (Chart)
- Weekly Pairs in Focus August 31 - September, 5 2025 (Charts)
- USD/MXN Analysis Today 28/08: Range Dance (Chart)
- USD/MXN Forecast 25/08: Dollar Slides Toward Support (Video)
- USD/MXN ticks higher after Banxico Minutes, Powell's speech awaited
- Banxico Minutes show split vote, further cuts lie ahead
- USD/MXN Forecast 21/08: Consolidates Near 50-Day EMA (Video)
- USD/MXN drops as Fed independence threats spur Peso demand
- USD/MXN Forecast 19/08: Trend Remains Bearish (Chart)
- USD/MXN Analysis 18/08: Peso Faces Resistance (Chart)
- USD/MXN Forecast 18/08: Holds Firm Against Peso (Chart)
- USD/MXN Forex Signal 12/08: Sellers Eye 17.75 Target (Video)
- Banxico Rodriguez: MXN gains from US tariff view, policy stance adequate
- USD/MXN Analysis 11/08: Mid-Term Low Challenged (chart)
- USD/MXN Forecast Today 11/08: Drifting Lower (Chart)
- Weekly Forex Forecast - August 10th - August 15th (Charts)
- Banxico cut rates as expected to 7.75%
日范围
7.3890 7.4470
年范围
6.8410 9.2890
- 前一天收盘价
- 7.4120
- 开盘价
- 7.3960
- 卖价
- 7.3900
- 买价
- 7.3930
- 最低价
- 7.3890
- 最高价
- 7.4470
- 交易量
- 3.771 K
- 日变化
- -0.30%
- 月变化
- 1.69%
- 6个月变化
- 0.86%
- 年变化
- -20.04%
18 九月, 星期四
23:30
JPY
- 实际值
-
- 预测值
- 3.5%
- 前值
- 3.4%
23:30
JPY
- 实际值
-
- 预测值
- 3.0%
- 前值
- 3.1%