통화 / MXNJPY
MXNJPY: Mexican Peso vs Japanese Yen
7.3900 JPY 0.0220 (0.30%)
부문: 통화 베이스: Mexican Peso 수익 통화: Yen
MXNJPY 환율이 오늘 -0.30%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.3890이고 고가는 7.4470이었습니다.
Mexican Peso vs Japanese Yen 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
MXNJPY News
일일 변동 비율
7.3890 7.4470
년간 변동
6.8410 9.2890
- 이전 종가
- 7.4120
- 시가
- 7.3960
- Bid
- 7.3900
- Ask
- 7.3930
- 저가
- 7.3890
- 고가
- 7.4470
- 볼륨
- 3.771 K
- 일일 변동
- -0.30%
- 월 변동
- 1.69%
- 6개월 변동
- 0.86%
- 년간 변동율
- -20.04%
20 9월, 토요일