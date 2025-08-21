CotizacionesSecciones
Divisas / MXNJPY
Volver a Divisas

MXNJPY: Mexican Peso vs Japanese Yen

7.3900 JPY 0.0220 (0.30%)
Sector: Divisa Básica: Mexican Peso Divisa de beneficio: Yen

El tipo de cambio de MXNJPY de hoy ha cambiado un -0.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.3890, mientras que el máximo ha alcanzado 7.4470.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Mexican Peso vs Japanese Yen. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • D1
  • W1
  • MN

MXNJPY News

Rango diario
7.3890 7.4470
Rango anual
6.8410 9.2890
Cierres anteriores
7.4120
Open
7.3960
Bid
7.3900
Ask
7.3930
Low
7.3890
High
7.4470
Volumen
3.771 K
Cambio diario
-0.30%
Cambio mensual
1.69%
Cambio a 6 meses
0.86%
Cambio anual
-20.04%
18 septiembre, jueves
23:30
JPY
Índice de Precios al Consumidor excluyendo Alimentos y Energía a/a
Act.
Pronós.
3.5%
Prev.
3.4%
23:30
JPY
Índice Básico de Precios al Consumidor a/a
Act.
Pronós.
3.0%
Prev.
3.1%