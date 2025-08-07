Moedas / MXNJPY
MXNJPY: Mexican Peso vs Japanese Yen
7.3900 JPY 0.0220 (0.30%)
Setor: Moeda Base: Mexican Peso Moeda de lucro: Yen
A taxa do MXNJPY para hoje mudou para -0.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.3890 e o mais alto foi 7.4470.
Veja a dinâmica do par de moedas Mexican Peso vs Japanese Yen. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
7.3890 7.4470
Faixa anual
6.8410 9.2890
- Fechamento anterior
- 7.4120
- Open
- 7.3960
- Bid
- 7.3900
- Ask
- 7.3930
- Low
- 7.3890
- High
- 7.4470
- Volume
- 3.771 K
- Mudança diária
- -0.30%
- Mudança mensal
- 1.69%
- Mudança de 6 meses
- 0.86%
- Mudança anual
- -20.04%
