MXNJPY: Mexican Peso vs Japanese Yen

7.3900 JPY 0.0220 (0.30%)
Setor: Moeda Base: Mexican Peso Moeda de lucro: Yen

A taxa do MXNJPY para hoje mudou para -0.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.3890 e o mais alto foi 7.4470.

Veja a dinâmica do par de moedas Mexican Peso vs Japanese Yen. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

MXNJPY Notícias

Faixa diária
7.3890 7.4470
Faixa anual
6.8410 9.2890
Fechamento anterior
7.4120
Open
7.3960
Bid
7.3900
Ask
7.3930
Low
7.3890
High
7.4470
Volume
3.771 K
Mudança diária
-0.30%
Mudança mensal
1.69%
Mudança de 6 meses
0.86%
Mudança anual
-20.04%
18 setembro, quinta-feira
23:30
JPY
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) Excl. Alimentos e Energia (Anual)
Atu.
Projeç.
3.5%
Prév.
3.4%
23:30
JPY
Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC)
Atu.
Projeç.
3.0%
Prév.
3.1%