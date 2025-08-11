Währungen / MXNJPY
MXNJPY: Mexican Peso vs Japanese Yen
7.3900 JPY 0.0220 (0.30%)
Sektor: Währung Basis: Mexican Peso Gewinnwährung: Yen
Der Wechselkurs von MXNJPY hat sich für heute um -0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.3890 bis zu einem Hoch von 7.4470 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mexican Peso vs Japanese Yen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
7.3890 7.4470
Jahresspanne
6.8410 9.2890
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.4120
- Eröffnung
- 7.3960
- Bid
- 7.3900
- Ask
- 7.3930
- Tief
- 7.3890
- Hoch
- 7.4470
- Volumen
- 3.771 K
- Tagesänderung
- -0.30%
- Monatsänderung
- 1.69%
- 6-Monatsänderung
- 0.86%
- Jahresänderung
- -20.04%
19 September, Freitag
03:47
JPY
- Akt
-
- Erw
- Vorh
03:47
JPY
- Akt
- 0.5%
- Erw
- Vorh
- 0.5%
06:30
JPY
- Akt
-
- Erw
- Vorh
19:30
JPY
- Akt
- 61.4 K
- Erw
- Vorh
- 91.6 K