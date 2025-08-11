KurseKategorien
MXNJPY: Mexican Peso vs Japanese Yen

7.3900 JPY 0.0220 (0.30%)
Sektor: Währung Basis: Mexican Peso Gewinnwährung: Yen

Der Wechselkurs von MXNJPY hat sich für heute um -0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.3890 bis zu einem Hoch von 7.4470 gehandelt.

Verfolgen Sie die Mexican Peso vs Japanese Yen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

MXNJPY News

Tagesspanne
7.3890 7.4470
Jahresspanne
6.8410 9.2890
Vorheriger Schlusskurs
7.4120
Eröffnung
7.3960
Bid
7.3900
Ask
7.3930
Tief
7.3890
Hoch
7.4470
Volumen
3.771 K
Tagesänderung
-0.30%
Monatsänderung
1.69%
6-Monatsänderung
0.86%
Jahresänderung
-20.04%
19 September, Freitag
03:47
JPY
BoJ, geldpolitischen Erklärung
Akt
Erw
Vorh
03:47
JPY
BoJ, Zinsentscheid
Akt
0.5%
Erw
Vorh
0.5%
06:30
JPY
BoJ, Pressekonferenz
Akt
Erw
Vorh
19:30
JPY
CFTC JPY, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
61.4 K
Erw
Vorh
91.6 K