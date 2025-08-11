QuotazioniSezioni
Valute / MXNJPY
Tornare a Valute

MXNJPY: Mexican Peso vs Japanese Yen

7.3900 JPY 0.0220 (0.30%)
Settore: Valuta Base: Mexican Peso Valuta di profitto: Yen

Il tasso di cambio MXNJPY ha avuto una variazione del -0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.3890 e ad un massimo di 7.4470.

Segui le dinamiche di Mexican Peso vs Japanese Yen. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • D1
  • W1
  • MN

MXNJPY News

Intervallo Giornaliero
7.3890 7.4470
Intervallo Annuale
6.8410 9.2890
Chiusura Precedente
7.4120
Apertura
7.3960
Bid
7.3900
Ask
7.3930
Minimo
7.3890
Massimo
7.4470
Volume
3.771 K
Variazione giornaliera
-0.30%
Variazione Mensile
1.69%
Variazione Semestrale
0.86%
Variazione Annuale
-20.04%
21 settembre, domenica