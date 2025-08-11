Valute / MXNJPY
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MXNJPY: Mexican Peso vs Japanese Yen
7.3900 JPY 0.0220 (0.30%)
Settore: Valuta Base: Mexican Peso Valuta di profitto: Yen
Il tasso di cambio MXNJPY ha avuto una variazione del -0.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.3890 e ad un massimo di 7.4470.
Segui le dinamiche di Mexican Peso vs Japanese Yen. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
MXNJPY News
- USD/MXN Forecast 19/09: Recovers After Dropping (Chart)
- USD/MXN Forecast 18/09: Rebounds Before Fed Decision (Chart)
- USD/MXN Analysis Today 16/09: Lows Traversed (Chart)
- USD/MXN Forecast 10/09: Economic Uncertainty (Chart)
- USD/MXN Analysis 08/09: Mixed Results
- Weekly Pairs in Focus 07th to 12th September 2025 (Charts)
- USD/MXN Forecast 04/09: Struggles Ahead of Jobs Data (Video)
- USD/MXN Forex Signal 03/09: Peso Fights Back (Chart)
- USD/MXN Forecast Today 02/09: Peso Holds Range (Video)
- USD/MXN Monthly Forecast: September 2025 (Chart)
- Weekly Pairs in Focus August 31 - September, 5 2025 (Charts)
- USD/MXN Analysis Today 28/08: Range Dance (Chart)
- USD/MXN Forecast 25/08: Dollar Slides Toward Support (Video)
- USD/MXN ticks higher after Banxico Minutes, Powell's speech awaited
- Banxico Minutes show split vote, further cuts lie ahead
- USD/MXN Forecast 21/08: Consolidates Near 50-Day EMA (Video)
- USD/MXN drops as Fed independence threats spur Peso demand
- USD/MXN Forecast 19/08: Trend Remains Bearish (Chart)
- USD/MXN Analysis 18/08: Peso Faces Resistance (Chart)
- USD/MXN Forecast 18/08: Holds Firm Against Peso (Chart)
- USD/MXN Forex Signal 12/08: Sellers Eye 17.75 Target (Video)
- Banxico Rodriguez: MXN gains from US tariff view, policy stance adequate
- USD/MXN Analysis 11/08: Mid-Term Low Challenged (chart)
- USD/MXN Forecast Today 11/08: Drifting Lower (Chart)
Intervallo Giornaliero
7.3890 7.4470
Intervallo Annuale
6.8410 9.2890
- Chiusura Precedente
- 7.4120
- Apertura
- 7.3960
- Bid
- 7.3900
- Ask
- 7.3930
- Minimo
- 7.3890
- Massimo
- 7.4470
- Volume
- 3.771 K
- Variazione giornaliera
- -0.30%
- Variazione Mensile
- 1.69%
- Variazione Semestrale
- 0.86%
- Variazione Annuale
- -20.04%
21 settembre, domenica