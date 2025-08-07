КотировкиРазделы
Валюты / MXNJPY
MXNJPY: Mexican Peso vs Japanese Yen

7.3900 JPY 0.0220 (0.30%)
Сектор: Валюта Базовая: Mexican Peso Валюта прибыли: Yen

Курс MXNJPY за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.3890, а максимальная — 7.4470.

Дневной диапазон
7.3890 7.4470
Годовой диапазон
6.8410 9.2890
Предыдущее закрытие
7.4120
Open
7.3960
Bid
7.3900
Ask
7.3930
Low
7.3890
High
7.4470
Объем
3.771 K
Дневное изменение
-0.30%
Месячное изменение
1.69%
6-месячное изменение
0.86%
Годовое изменение
-20.04%
17 сентября, среда