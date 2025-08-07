Валюты / MXNJPY
MXNJPY: Mexican Peso vs Japanese Yen
7.3900 JPY 0.0220 (0.30%)
Сектор: Валюта Базовая: Mexican Peso Валюта прибыли: Yen
Курс MXNJPY за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.3890, а максимальная — 7.4470.
Следите за динамикой Mexican Peso vs Japanese Yen. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MXNJPY
Дневной диапазон
7.3890 7.4470
Годовой диапазон
6.8410 9.2890
- Предыдущее закрытие
- 7.4120
- Open
- 7.3960
- Bid
- 7.3900
- Ask
- 7.3930
- Low
- 7.3890
- High
- 7.4470
- Объем
- 3.771 K
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- 1.69%
- 6-месячное изменение
- 0.86%
- Годовое изменение
- -20.04%
17 сентября, среда