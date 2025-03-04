Dövizler / DKKSEK
DKKSEK: Danish Krone vs Swedish Krona
1.48128 SEK 0.00489 (0.33%)
Sektör: Döviz Baz: Danish Krone Kâr para birimi: Swedish Krona
DKKSEK fiyatı bugün 0.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.47308 ve Yüksek fiyatı olarak 1.48529 aralığında işlem gördü.
Danish Krone vs Swedish Krona hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
DKKSEK haberleri
- SEK seen outperforming NOK as geopolitical risk fades – ING
- Dollar hovers ahead of PCE and tariff onslaught
- EUR/SEK to rebound to the 11.10-11.20 mark over the coming weeks – ING
- Swedish government to inject more funds million into economy, focusing on construction
- Swedish central bank holds key rate, sees no change ahead
- SEK: Krona remains expensive – ING
- Riksbank likely to halt rate cuts, maintains 2.25% policy rate: analyst
- The big currency winners of 2025 so far do not include the dollar
- BCA advises long on USD/SEK to hedge against US tech stock downside
- EUR/SEK: Recent pivot high of 11.20 is likely to be a resistance – Société Générale
- ING anticipates Riksbank dovish tilt, SEK downside risk
- SEK: The preferred channel of better European sentiment – ING
Günlük aralık
1.47308 1.48529
Yıllık aralık
1.42915 1.56976
- Önceki kapanış
- 1.4763 9
- Açılış
- 1.4743 2
- Satış
- 1.4812 8
- Alış
- 1.4815 8
- Düşük
- 1.4730 8
- Yüksek
- 1.4852 9
- Hacim
- 45.855 K
- Günlük değişim
- 0.33%
- Aylık değişim
- 0.19%
- 6 aylık değişim
- 1.83%
- Yıllık değişim
- -2.37%
