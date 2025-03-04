Währungen / DKKSEK
DKKSEK: Danish Krone vs Swedish Krona
1.48128 SEK 0.00489 (0.33%)
Sektor: Währung Basis: Danish Krone Gewinnwährung: Swedish Krona
Der Wechselkurs von DKKSEK hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.47308 bis zu einem Hoch von 1.48529 gehandelt.
Verfolgen Sie die Danish Krone vs Swedish Krona-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- SEK seen outperforming NOK as geopolitical risk fades – ING
- Dollar hovers ahead of PCE and tariff onslaught
- EUR/SEK to rebound to the 11.10-11.20 mark over the coming weeks – ING
- Swedish government to inject more funds million into economy, focusing on construction
- Swedish central bank holds key rate, sees no change ahead
- SEK: Krona remains expensive – ING
- Riksbank likely to halt rate cuts, maintains 2.25% policy rate: analyst
- The big currency winners of 2025 so far do not include the dollar
- BCA advises long on USD/SEK to hedge against US tech stock downside
- EUR/SEK: Recent pivot high of 11.20 is likely to be a resistance – Société Générale
- ING anticipates Riksbank dovish tilt, SEK downside risk
- SEK: The preferred channel of better European sentiment – ING
Tagesspanne
1.47308 1.48529
Jahresspanne
1.42915 1.56976
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.4763 9
- Eröffnung
- 1.4743 2
- Bid
- 1.4812 8
- Ask
- 1.4815 8
- Tief
- 1.4730 8
- Hoch
- 1.4852 9
- Volumen
- 45.855 K
- Tagesänderung
- 0.33%
- Monatsänderung
- 0.19%
- 6-Monatsänderung
- 1.83%
- Jahresänderung
- -2.37%
19 September, Freitag