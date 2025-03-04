KurseKategorien
DKKSEK: Danish Krone vs Swedish Krona

1.48128 SEK 0.00489 (0.33%)
Sektor: Währung Basis: Danish Krone Gewinnwährung: Swedish Krona

Der Wechselkurs von DKKSEK hat sich für heute um 0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.47308 bis zu einem Hoch von 1.48529 gehandelt.

Verfolgen Sie die Danish Krone vs Swedish Krona-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
1.47308 1.48529
Jahresspanne
1.42915 1.56976
Vorheriger Schlusskurs
1.4763 9
Eröffnung
1.4743 2
Bid
1.4812 8
Ask
1.4815 8
Tief
1.4730 8
Hoch
1.4852 9
Volumen
45.855 K
Tagesänderung
0.33%
Monatsänderung
0.19%
6-Monatsänderung
1.83%
Jahresänderung
-2.37%
19 September, Freitag