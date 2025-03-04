CotaçõesSeções
DKKSEK: Danish Krone vs Swedish Krona

1.47471 SEK 0.00168 (0.11%)
Setor: Moeda Base: Danish Krone Moeda de lucro: Swedish Krona

A taxa do DKKSEK para hoje mudou para -0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.47308 e o mais alto foi 1.47471.

Veja a dinâmica do par de moedas Danish Krone vs Swedish Krona. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
1.47308 1.47471
Faixa anual
1.42915 1.56976
Fechamento anterior
1.4763 9
Open
1.4743 2
Bid
1.4747 1
Ask
1.4750 1
Low
1.4730 8
High
1.4747 1
Volume
760
Mudança diária
-0.11%
Mudança mensal
-0.25%
Mudança de 6 meses
1.38%
Mudança anual
-2.80%
18 setembro, quinta-feira