DKKSEK: Danish Krone vs Swedish Krona
1.47471 SEK 0.00168 (0.11%)
Setor: Moeda Base: Danish Krone Moeda de lucro: Swedish Krona
A taxa do DKKSEK para hoje mudou para -0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.47308 e o mais alto foi 1.47471.
Veja a dinâmica do par de moedas Danish Krone vs Swedish Krona. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DKKSEK Notícias
Faixa diária
1.47308 1.47471
Faixa anual
1.42915 1.56976
- Fechamento anterior
- 1.4763 9
- Open
- 1.4743 2
- Bid
- 1.4747 1
- Ask
- 1.4750 1
- Low
- 1.4730 8
- High
- 1.4747 1
- Volume
- 760
- Mudança diária
- -0.11%
- Mudança mensal
- -0.25%
- Mudança de 6 meses
- 1.38%
- Mudança anual
- -2.80%
18 setembro, quinta-feira