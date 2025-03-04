通貨 / DKKSEK
DKKSEK: Danish Krone vs Swedish Krona
1.47864 SEK 0.00225 (0.15%)
セクター: 通貨 ベース: Danish Krone 利益通貨: Swedish Krona
DKKSEKの今日の為替レートは、0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり1.47308の安値と1.47920の高値で取引されました。
Danish Krone vs Swedish Kronaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DKKSEK News
- SEK seen outperforming NOK as geopolitical risk fades – ING
- Dollar hovers ahead of PCE and tariff onslaught
- EUR/SEK to rebound to the 11.10-11.20 mark over the coming weeks – ING
- Swedish government to inject more funds million into economy, focusing on construction
- Swedish central bank holds key rate, sees no change ahead
- SEK: Krona remains expensive – ING
- Riksbank likely to halt rate cuts, maintains 2.25% policy rate: analyst
- The big currency winners of 2025 so far do not include the dollar
- BCA advises long on USD/SEK to hedge against US tech stock downside
- EUR/SEK: Recent pivot high of 11.20 is likely to be a resistance – Société Générale
- ING anticipates Riksbank dovish tilt, SEK downside risk
- SEK: The preferred channel of better European sentiment – ING
1日のレンジ
1.47308 1.47920
1年のレンジ
1.42915 1.56976
- 以前の終値
- 1.4763 9
- 始値
- 1.4743 2
- 買値
- 1.4786 4
- 買値
- 1.4789 4
- 安値
- 1.4730 8
- 高値
- 1.4792 0
- 出来高
- 32.400 K
- 1日の変化
- 0.15%
- 1ヶ月の変化
- 0.01%
- 6ヶ月の変化
- 1.65%
- 1年の変化
- -2.54%
19 9月, 金曜日