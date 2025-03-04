クォートセクション
通貨 / DKKSEK
通貨に戻る

DKKSEK: Danish Krone vs Swedish Krona

1.47864 SEK 0.00225 (0.15%)
セクター: 通貨 ベース: Danish Krone 利益通貨: Swedish Krona

DKKSEKの今日の為替レートは、0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり1.47308の安値と1.47920の高値で取引されました。

Danish Krone vs Swedish Kronaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DKKSEK News

1日のレンジ
1.47308 1.47920
1年のレンジ
1.42915 1.56976
以前の終値
1.4763 9
始値
1.4743 2
買値
1.4786 4
買値
1.4789 4
安値
1.4730 8
高値
1.4792 0
出来高
32.400 K
1日の変化
0.15%
1ヶ月の変化
0.01%
6ヶ月の変化
1.65%
1年の変化
-2.54%
19 9月, 金曜日