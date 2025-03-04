Valute / DKKSEK
DKKSEK: Danish Krone vs Swedish Krona
1.48128 SEK 0.00489 (0.33%)
Settore: Valuta Base: Danish Krone Valuta di profitto: Swedish Krona
Il tasso di cambio DKKSEK ha avuto una variazione del 0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.47308 e ad un massimo di 1.48529.
Segui le dinamiche di Danish Krone vs Swedish Krona. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DKKSEK News
- SEK seen outperforming NOK as geopolitical risk fades – ING
- Dollar hovers ahead of PCE and tariff onslaught
- EUR/SEK to rebound to the 11.10-11.20 mark over the coming weeks – ING
- Swedish government to inject more funds million into economy, focusing on construction
- Swedish central bank holds key rate, sees no change ahead
- SEK: Krona remains expensive – ING
- Riksbank likely to halt rate cuts, maintains 2.25% policy rate: analyst
- The big currency winners of 2025 so far do not include the dollar
- BCA advises long on USD/SEK to hedge against US tech stock downside
- EUR/SEK: Recent pivot high of 11.20 is likely to be a resistance – Société Générale
- ING anticipates Riksbank dovish tilt, SEK downside risk
- SEK: The preferred channel of better European sentiment – ING
Intervallo Giornaliero
1.47308 1.48529
Intervallo Annuale
1.42915 1.56976
- Chiusura Precedente
- 1.4763 9
- Apertura
- 1.4743 2
- Bid
- 1.4812 8
- Ask
- 1.4815 8
- Minimo
- 1.4730 8
- Massimo
- 1.4852 9
- Volume
- 45.855 K
- Variazione giornaliera
- 0.33%
- Variazione Mensile
- 0.19%
- Variazione Semestrale
- 1.83%
- Variazione Annuale
- -2.37%
21 settembre, domenica