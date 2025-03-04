QuotazioniSezioni
DKKSEK
DKKSEK: Danish Krone vs Swedish Krona

1.48128 SEK 0.00489 (0.33%)
Settore: Valuta Base: Danish Krone Valuta di profitto: Swedish Krona

Il tasso di cambio DKKSEK ha avuto una variazione del 0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.47308 e ad un massimo di 1.48529.

Il tasso di cambio DKKSEK ha avuto una variazione del 0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.47308 e ad un massimo di 1.48529.

Intervallo Giornaliero
1.47308 1.48529
Intervallo Annuale
1.42915 1.56976
Chiusura Precedente
1.4763 9
Apertura
1.4743 2
Bid
1.4812 8
Ask
1.4815 8
Minimo
1.4730 8
Massimo
1.4852 9
Volume
45.855 K
Variazione giornaliera
0.33%
Variazione Mensile
0.19%
Variazione Semestrale
1.83%
Variazione Annuale
-2.37%
21 settembre, domenica