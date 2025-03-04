КотировкиРазделы
Валюты / DKKSEK
Назад в Валюты

DKKSEK: Danish Krone vs Swedish Krona

1.46858 SEK 0.00196 (0.13%)
Сектор: Валюта Базовая: Danish Krone Валюта прибыли: Swedish Krona

Курс DKKSEK за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.46217, а максимальная — 1.46870.

Следите за динамикой Danish Krone vs Swedish Krona. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости DKKSEK

Дневной диапазон
1.46217 1.46870
Годовой диапазон
1.42915 1.56976
Предыдущее закрытие
1.4666 2
Open
1.4661 0
Bid
1.4685 8
Ask
1.4688 8
Low
1.4621 7
High
1.4687 0
Объем
11.877 K
Дневное изменение
0.13%
Месячное изменение
-0.67%
6-месячное изменение
0.96%
Годовое изменение
-3.21%
17 сентября, среда