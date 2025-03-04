통화 / DKKSEK
DKKSEK: Danish Krone vs Swedish Krona
1.48128 SEK 0.00489 (0.33%)
부문: 통화 베이스: Danish Krone 수익 통화: Swedish Krona
DKKSEK 환율이 오늘 0.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.47308이고 고가는 1.48529이었습니다.
Danish Krone vs Swedish Krona 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
DKKSEK News
일일 변동 비율
1.47308 1.48529
년간 변동
1.42915 1.56976
- 이전 종가
- 1.4763 9
- 시가
- 1.4743 2
- Bid
- 1.4812 8
- Ask
- 1.4815 8
- 저가
- 1.4730 8
- 고가
- 1.4852 9
- 볼륨
- 45.855 K
- 일일 변동
- 0.33%
- 월 변동
- 0.19%
- 6개월 변동
- 1.83%
- 년간 변동율
- -2.37%
20 9월, 토요일