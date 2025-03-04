시세섹션
통화 / DKKSEK
DKKSEK: Danish Krone vs Swedish Krona

1.48128 SEK 0.00489 (0.33%)
부문: 통화 베이스: Danish Krone 수익 통화: Swedish Krona

DKKSEK 환율이 오늘 0.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.47308이고 고가는 1.48529이었습니다.

Danish Krone vs Swedish Krona 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
1.47308 1.48529
년간 변동
1.42915 1.56976
이전 종가
1.4763 9
시가
1.4743 2
Bid
1.4812 8
Ask
1.4815 8
저가
1.4730 8
고가
1.4852 9
볼륨
45.855 K
일일 변동
0.33%
월 변동
0.19%
6개월 변동
1.83%
년간 변동율
-2.37%
