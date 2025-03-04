Divisas / DKKSEK
DKKSEK: Danish Krone vs Swedish Krona
1.46971 SEK 0.00046 (0.03%)
Sector: Divisa Básica: Danish Krone Divisa de beneficio: Swedish Krona
El tipo de cambio de DKKSEK de hoy ha cambiado un -0.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.46861, mientras que el máximo ha alcanzado 1.47297.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Danish Krone vs Swedish Krona. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DKKSEK News
Rango diario
1.46861 1.47297
Rango anual
1.42915 1.56976
- Cierres anteriores
- 1.4701 7
- Open
- 1.4703 9
- Bid
- 1.4697 1
- Ask
- 1.4700 1
- Low
- 1.4686 1
- High
- 1.4729 7
- Volumen
- 26.554 K
- Cambio diario
- -0.03%
- Cambio mensual
- -0.59%
- Cambio a 6 meses
- 1.04%
- Cambio anual
- -3.13%
18 septiembre, jueves