Devises / DKKSEK
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DKKSEK: Danish Krone vs Swedish Krona
1.48128 SEK 0.00489 (0.33%)
Secteur: Devise Base: Danish Krone Devise de profit: Swedish Krona
Le taux de change de DKKSEK a changé de 0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.47308 et à un maximum de 1.48529.
Suivez la dynamique Danish Krone vs Swedish Krona. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DKKSEK Nouvelles
- SEK seen outperforming NOK as geopolitical risk fades – ING
- Dollar hovers ahead of PCE and tariff onslaught
- EUR/SEK to rebound to the 11.10-11.20 mark over the coming weeks – ING
- Swedish government to inject more funds million into economy, focusing on construction
- Swedish central bank holds key rate, sees no change ahead
- SEK: Krona remains expensive – ING
- Riksbank likely to halt rate cuts, maintains 2.25% policy rate: analyst
- The big currency winners of 2025 so far do not include the dollar
- BCA advises long on USD/SEK to hedge against US tech stock downside
- EUR/SEK: Recent pivot high of 11.20 is likely to be a resistance – Société Générale
- ING anticipates Riksbank dovish tilt, SEK downside risk
- SEK: The preferred channel of better European sentiment – ING
Range quotidien
1.47308 1.48529
Range Annuel
1.42915 1.56976
- Clôture Précédente
- 1.4763 9
- Ouverture
- 1.4743 2
- Bid
- 1.4812 8
- Ask
- 1.4815 8
- Plus Bas
- 1.4730 8
- Plus Haut
- 1.4852 9
- Volume
- 45.855 K
- Changement quotidien
- 0.33%
- Changement Mensuel
- 0.19%
- Changement à 6 Mois
- 1.83%
- Changement Annuel
- -2.37%
20 septembre, samedi