UNIUSD: Uniswap (USD)

9.0880 USD 0.5301 (5.51%)
Sektör: Kripto para Baz: Kâr para birimi: US Dollar

UNIUSD fiyatı bugün -5.51% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 9.0400 USD ve Yüksek fiyatı olarak 9.7160 USD aralığında işlem gördü.

Uniswap vs ABD doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Uniswap fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
9.0400 9.7160
Yıllık aralık
4.5385 19.4485
Önceki kapanış
9.6181
Açılış
9.6190
Satış
9.0880
Alış
9.0910
Düşük
9.0400
Yüksek
9.7160
Hacim
13.414 K
Günlük değişim
-5.51%
Aylık değişim
-6.94%
6 aylık değişim
10.05%
Yıllık değişim
53.84%
21 Eylül, Pazar