UNIUSD: Uniswap (USD)

9.2310 USD 0.0473 (0.51%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Валюта прибыли: US Dollar

Стоимость UNIUSD за сегодня изменилась на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.1800 USD, а максимальная — 9.3880 USD.

Следите за динамикой цен на Uniswap против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Uniswap в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
9.1800 9.3880
Годовой диапазон
4.5385 19.4485
Предыдущее закрытие
9.2783
Open
9.2789
Bid
9.2310
Ask
9.2340
Low
9.1800
High
9.3880
Объем
9.665 K
Дневное изменение
-0.51%
Месячное изменение
-5.48%
6-месячное изменение
11.78%
Годовое изменение
56.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.