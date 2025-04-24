Валюты / UNIUSD
UNIUSD: Uniswap (USD)
9.2310 USD 0.0473 (0.51%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Валюта прибыли: US Dollar
Стоимость UNIUSD за сегодня изменилась на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.1800 USD, а максимальная — 9.3880 USD.
Следите за динамикой цен на Uniswap против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Uniswap в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости UNIUSD
Дневной диапазон
9.1800 9.3880
Годовой диапазон
4.5385 19.4485
- Предыдущее закрытие
- 9.2783
- Open
- 9.2789
- Bid
- 9.2310
- Ask
- 9.2340
- Low
- 9.1800
- High
- 9.3880
- Объем
- 9.665 K
- Дневное изменение
- -0.51%
- Месячное изменение
- -5.48%
- 6-месячное изменение
- 11.78%
- Годовое изменение
- 56.26%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.