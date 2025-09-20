FiyatlarBölümler
Dövizler / BTCJPY
BTCJPY: Bitcoin vs Yen

17271854 JPY 169010 (0.97%)
Sektör: Kripto para Baz: Bitcoin Kâr para birimi: Yen

BTCJPY fiyatı bugün -0.97% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 16894084 JPY ve Yüksek fiyatı olarak 17448718 JPY aralığında işlem gördü.

Bitcoin vs Japon yeni hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Bitcoin fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
16894084 17448718
Yıllık aralık
7480150 18150200
Önceki kapanış
17440864
Açılış
17440922
Satış
17271854
Alış
17271884
Düşük
16894084
Yüksek
17448718
Hacim
106.084 K
Günlük değişim
-0.97%
Aylık değişim
1.74%
6 aylık değişim
21.90%
Yıllık değişim
102.48%
21 Eylül, Pazar