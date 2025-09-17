Divisas / BTCJPY
BTCJPY: Bitcoin vs Yen
17271854 JPY 169010 (0.97%)
Sector: Criptodivisa Básica: Bitcoin Divisa de beneficio: Yen
El coste de BTCJPY de hoy ha cambiado un -0.97%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16894084 JPY, mientras que el máximo ha alcanzado 17448718 JPY.
Siga la dinámica de los precios en Bitcoin vs yen japonés. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Bitcoin en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BTCJPY News
Rango diario
16894084 17448718
Rango anual
7480150 18150200
- Cierres anteriores
- 17440864
- Open
- 17440922
- Bid
- 17271854
- Ask
- 17271884
- Low
- 16894084
- High
- 17448718
- Volumen
- 106.084 K
- Cambio diario
- -0.97%
- Cambio mensual
- 1.74%
- Cambio a 6 meses
- 21.90%
- Cambio anual
- 102.48%
18 septiembre, jueves
23:30
JPY
- Act.
-
- Pronós.
- 3.5%
- Prev.
- 3.4%
23:30
JPY
- Act.
-
- Pronós.
- 3.0%
- Prev.
- 3.1%