BTCJPY: Bitcoin vs Yen

17271854 JPY 169010 (0.97%)
Sector: Criptodivisa Básica: Bitcoin Divisa de beneficio: Yen

El coste de BTCJPY de hoy ha cambiado un -0.97%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16894084 JPY, mientras que el máximo ha alcanzado 17448718 JPY.

Siga la dinámica de los precios en Bitcoin vs yen japonés. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Bitcoin en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
16894084 17448718
Rango anual
7480150 18150200
Cierres anteriores
17440864
Open
17440922
Bid
17271854
Ask
17271884
Low
16894084
High
17448718
Volumen
106.084 K
Cambio diario
-0.97%
Cambio mensual
1.74%
Cambio a 6 meses
21.90%
Cambio anual
102.48%
18 septiembre, jueves
23:30
JPY
Índice de Precios al Consumidor excluyendo Alimentos y Energía a/a
Act.
Pronós.
3.5%
Prev.
3.4%
23:30
JPY
Índice Básico de Precios al Consumidor a/a
Act.
Pronós.
3.0%
Prev.
3.1%