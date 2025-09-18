KurseKategorien
Währungen / BTCJPY
Zurück zum Kryptowährungen

BTCJPY: Bitcoin vs Yen

17271854 JPY 169010 (0.97%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: Bitcoin Gewinnwährung: Yen

Der Preis von BTCJPY hat sich heute um -0.97% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei16894084 JPY bis zum Hoch von 17448718 JPY gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynamik von Bitcoin vs Japanischem Yen. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Bitcoin-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BTCJPY News

Tagesspanne
16894084 17448718
Jahresspanne
7480150 18150200
Vorheriger Schlusskurs
17440864
Eröffnung
17440922
Bid
17271854
Ask
17271884
Tief
16894084
Hoch
17448718
Volumen
106.084 K
Tagesänderung
-0.97%
Monatsänderung
1.74%
6-Monatsänderung
21.90%
Jahresänderung
102.48%
19 September, Freitag
03:47
JPY
BoJ, geldpolitischen Erklärung
Akt
Erw
Vorh
03:47
JPY
BoJ, Zinsentscheid
Akt
0.5%
Erw
Vorh
0.5%
06:30
JPY
BoJ, Pressekonferenz
Akt
Erw
Vorh
19:30
JPY
CFTC JPY, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
61.4 K
Erw
Vorh
91.6 K