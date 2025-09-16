Валюты / BTCJPY
BTCJPY: Bitcoin vs Yen
17271854 JPY 169010 (0.97%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Bitcoin Валюта прибыли: Yen
Стоимость BTCJPY за сегодня изменилась на -0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16894084 JPY, а максимальная — 17448718 JPY.
Следите за динамикой цен на Биткоин (Bitcoin) против Японской иены. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Биткоин (Bitcoin) в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
16894084 17448718
Годовой диапазон
7480150 18150200
- Предыдущее закрытие
- 17440864
- Open
- 17440922
- Bid
- 17271854
- Ask
- 17271884
- Low
- 16894084
- High
- 17448718
- Объем
- 106.084 K
- Дневное изменение
- -0.97%
- Месячное изменение
- 1.74%
- 6-месячное изменение
- 21.90%
- Годовое изменение
- 102.48%
17 сентября, среда