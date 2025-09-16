КотировкиРазделы
Валюты / BTCJPY
BTCJPY: Bitcoin vs Yen

17271854 JPY 169010 (0.97%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Bitcoin Валюта прибыли: Yen

Стоимость BTCJPY за сегодня изменилась на -0.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16894084 JPY, а максимальная — 17448718 JPY.

Следите за динамикой цен на Биткоин (Bitcoin) против Японской иены. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Биткоин (Bitcoin) в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
16894084 17448718
Годовой диапазон
7480150 18150200
Предыдущее закрытие
17440864
Open
17440922
Bid
17271854
Ask
17271884
Low
16894084
High
17448718
Объем
106.084 K
Дневное изменение
-0.97%
Месячное изменение
1.74%
6-месячное изменение
21.90%
Годовое изменение
102.48%
17 сентября, среда