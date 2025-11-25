Day Price Direction
- Efren Hernandez Partida
- Versione: 1.0
Open Price Direction è uno strumento che mostra il prezzo di apertura di una candela per un dato giorno su qualsiasi altro intervallo temporale. Mostra anche la distanza tra il prezzo di apertura e il prezzo corrente, facilitando la determinazione della direzione del giorno. Funziona con altri intervalli temporali per tutte le coppie di valute e gli indici.
Caratteristiche:
- Mostra il prezzo di apertura per un singolo giorno
- Intervallo di tempo regolabile
- Aiuta a determinare la direzione
looks promising.. i like this indicator. works well as a trend bias tool. will continue backtesting. good job