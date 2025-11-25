Day Price Direction

L'outil « Direction du prix d'ouverture » ​​affiche le prix d'ouverture d'une paire de devises pour une journée donnée, quelle que soit l'unité de temps. Il indique également l'écart entre le prix d'ouverture et le prix actuel, facilitant ainsi la détermination de la tendance du jour. Il est compatible avec toutes les paires de devises et tous les indices, quelle que soit l'unité de temps.

Fonctionnalités :

- Affichage du prix d'ouverture pour une journée

- Période ajustable

- Aide à déterminer la direction du marché 
Avis 1
Victor Molebatsi
8
Victor Molebatsi 2025.11.25 18:03 
 

looks promising.. i like this indicator. works well as a trend bias tool. will continue backtesting. good job

