💎 GOLD SMART TREND EA PRO — GÜVENLE ALTIN TİCARETİ

📘 GENEL BAKIŞ

Gold Smart Trend EA Pro, yalnızca Altın (XAUUSD) için tasarlanmış hassas bir Uzman Danışman'dır. SMA200 trend mantığını, RSI filtrelemesini ve ATR tabanlı oynaklık kontrolünü birleştirerek katı risk yönetimi ile temiz, yüksek olasılıklı momentum hareketlerini yakalar. Optimizasyon gerekmez — sadece ekleyin ve işlem yapın.

🚀 TEMEL AVANTAJLAR

• 📈 XAUUSD için özel tasarım – altının oynaklığı ve davranışı için optimize edilmiştir.

• 🧠 Akıllı çoklu filtre motoru – SMA200 kırılımı, mum gövdesi onayı, RSI ve oynaklık doğrulaması.

• 💰 Üstün risk yönetimi – ATR tabanlı Stop Loss ve dinamik Risk/Ödül hedeflemesi.

• ⚙️ Kısmi kapanış ve otomatik Başa Baş – maruz kalma riskini azaltırken kazançları güvence altına alır.

• ⏰ Seans ve zaman filtreleri – Yalnızca Londra ve New York seanslarında veya tüm seanslarda işlem yapma seçeneğiniz bulunur.

• 🔁 Esnek işlem modları – Yalnızca Alış, Yalnızca Satış veya İki Yönlü.

🧩 STRATEJİ MANTIĞI

EA, SMA200'nin üstünde veya altında momentum kırılımlarını onaylar. Mum gövdesi yapısı ve oynaklık uyum sağladığında, baskın yönde bir piyasa emri tetikler. Stop Loss ve Take Profit seviyeleri, piyasa koşullarına uyum sağlamak için ATR göstergesinden dinamik olarak türetilir.

• ATR tabanlı Stop Loss dinamik koruma sağlar.

• RSI filtreleri aşırı alım veya aşırı satım bölgelerinde girişleri önler.

• Kısmi kar ve Başa Baş otomasyonu uzun vadeli tutarlılığı artırır.

⚙️ GİRİŞ PARAMETRELERİ

Parametre: LotSize

Açıklama: Her işlemde kullanılacak lot büyüklüğünü tanımlayın.

Parametre: smaPeriod

Açıklama: Basit Hareketli Ortalama periyodu (varsayılan: 200).

Parametre: ATR_Period / ATR_Multiplier_SL

Açıklama: Stop Loss için ATR parametreleri.

Parametre: RiskReward

Açıklama: Stop Loss'a göre Take Profit'i tanımlar.

Parametre: RSI_Period / Levels / Mode

Açıklama: RSI tabanlı trend onayı ve filtreler.

Parametre: Volatility Filter

Açıklama: İşlemlerin yalnızca aktif piyasa koşullarında gerçekleşmesini sağlar.

Parametre: PartialClose / BreakEven

Açıklama: Dinamik kar koruma özellikleri.

Parametre: Session Filter

Açıklama: true = Yalnızca Londra ve New York seansı / false = Tüm seanslar

Parametre: TradeMode

Açıklama: Yalnızca Alış, Yalnızca Satış veya İki Yönlü seçin.

📊 ÖNERİLEN AYARLAR

• Sembol: XAUUSD (Altın)

• Zaman Aralığı: H4

• Hesap Türü: Herhangi biri (Demo veya Gerçek)

• Lot Büyüklüğü: 0.03

• Önerilen Teminat: $1000

• Önerilen VPS: Düşük gecikme (<100 ms)

İpucu 1: Bu EA için optimal konfigürasyon zaten varsayılan olarak ayarlanmıştır.

İpucu 2: Aynı hesapta birden fazla EA çalıştırırken benzersiz MagicNumbers kullanın.

💡 TİCARET FELSEFESİ

Gold Smart Trend EA, martingale, grid veya arbitaj gibi riskli yöntemlerden kaçınır. Yalnızca trend takip hassasiyetine ve uzun vadeli tutarlılığa odaklanır.

⚠️ SORUMLULUK REDDİ

Ticaret risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Gerçek hesaplarda kullanmadan önce mutlaka backtest ve forward test yapın.

✅ GÜVENİLİR · 📈 TUTARLI · 💰 AKILLI RİSK KONTROLÜ