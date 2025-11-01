💎 GOLD SMART TREND EA PRO — OPERA L'ORO CON SICUREZZA

📘 PANORAMICA

Gold Smart Trend EA Pro è un Expert Advisor di precisione progettato esclusivamente per l'Oro (XAUUSD). Combina la logica di tendenza SMA200, il filtraggio RSI e il controllo della volatilità basato su ATR per catturare movimenti di momentum puliti e ad alta probabilità con una gestione del rischio rigorosa. Non è necessaria alcuna ottimizzazione: basta allegarlo e iniziare a operare.

🚀 VANTAGGI PRINCIPALI

• 📈 Progettato per XAUUSD – ottimizzato per la volatilità e il comportamento dell'oro.

• 🧠 Motore multi-filtro intelligente – breakout SMA200, conferma del corpo della candela, RSI e convalida della volatilità.

• 💰 Eccellente gestione del rischio – Stop Loss basato su ATR e obiettivi Risk/Reward dinamici.

• ⚙️ Chiusura parziale e Break Even automatico – garantisce i guadagni riducendo l'esposizione.

• ⏰ Filtri di sessione e orari – Puoi scegliere di operare solo durante le sessioni di Londra e New York o in tutte le sessioni.

• 🔁 Modalità di trading flessibili – Solo acquisto, Solo vendita o Entrambe le direzioni.

🧩 LOGICA DELLA STRATEGIA

L'EA conferma i breakout di momentum sopra o sotto la SMA200. Quando la struttura del corpo della candela e la volatilità sono allineate, attiva un ordine di mercato nella direzione dominante. I livelli di Stop Loss e Take Profit sono derivati dinamicamente dall'indicatore ATR per adattarsi alle condizioni di mercato.

• Lo Stop Loss basato su ATR garantisce una protezione dinamica.

• I filtri RSI evitano ingressi in zone di ipercomprato o ipervenduto.

• La chiusura parziale e l'automazione del Break Even migliorano la coerenza a lungo termine.

⚙️ PARAMETRI DI INPUT

Parametro: LotSize

Descrizione: Definisce la dimensione del lotto da utilizzare in ogni operazione.

Parametro: smaPeriod

Descrizione: Periodo della Media Mobile Semplice (predefinito: 200).

Parametro: ATR_Period / ATR_Multiplier_SL

Descrizione: Parametri ATR per lo Stop Loss.

Parametro: RiskReward

Descrizione: Definisce il Take Profit in relazione allo Stop Loss.

Parametro: RSI_Period / Levels / Mode

Descrizione: Conferma della tendenza e filtri basati su RSI.

Parametro: Volatility Filter

Descrizione: Garantisce che le operazioni vengano eseguite solo in condizioni di mercato attive.

Parametro: PartialClose / BreakEven

Descrizione: Funzioni dinamiche di blocco dei profitti.

Parametro: Session Filter

Descrizione: true = Solo sessione di Londra e New York / false = Tutte le sessioni

Parametro: TradeMode

Descrizione: Scegli Solo acquisto, Solo vendita o Entrambe le direzioni.

📊 CONFIGURAZIONE CONSIGLIATA

• Simbolo: XAUUSD (Oro)

• Timeframe: H4

• Tipo di account: Qualsiasi (Demo o Reale)

• Dimensione del lotto: 0.03

• Deposito consigliato: $1000

• VPS consigliato: Bassa latenza (<100 ms)

Suggerimento 1: La configurazione ottimale per questo EA è già impostata per impostazione predefinita.

Suggerimento 2: Utilizza MagicNumber unici quando esegui più EA sullo stesso account.

💡 FILOSOFIA DI TRADING

Gold Smart Trend EA evita metodi rischiosi come martingala, grid o arbitraggio. Si concentra esclusivamente sulla precisione del trend following e sulla coerenza a lungo termine.

⚠️ DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

Il trading comporta dei rischi. I risultati passati non garantiscono i risultati futuri. Esegui sempre backtest e forward test prima di utilizzarlo su account reali.

✅ AFFIDABILE · 📈 COERENTE · 💰 CONTROLLO INTELLIGENTE DEL RISCHIO