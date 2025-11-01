Gold Smart Trend EA PRO
- Experts
- Carlos Jesus Igreda
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 5
💎 GOLD SMART TREND EA PRO — OPERA L'ORO CON SICUREZZA
📘 PANORAMICA
Gold Smart Trend EA Pro è un Expert Advisor di precisione progettato esclusivamente per l'Oro (XAUUSD). Combina la logica di tendenza SMA200, il filtraggio RSI e il controllo della volatilità basato su ATR per catturare movimenti di momentum puliti e ad alta probabilità con una gestione del rischio rigorosa. Non è necessaria alcuna ottimizzazione: basta allegarlo e iniziare a operare.
🚀 VANTAGGI PRINCIPALI
• 📈 Progettato per XAUUSD – ottimizzato per la volatilità e il comportamento dell'oro.
• 🧠 Motore multi-filtro intelligente – breakout SMA200, conferma del corpo della candela, RSI e convalida della volatilità.
• 💰 Eccellente gestione del rischio – Stop Loss basato su ATR e obiettivi Risk/Reward dinamici.
• ⚙️ Chiusura parziale e Break Even automatico – garantisce i guadagni riducendo l'esposizione.
• ⏰ Filtri di sessione e orari – Puoi scegliere di operare solo durante le sessioni di Londra e New York o in tutte le sessioni.
• 🔁 Modalità di trading flessibili – Solo acquisto, Solo vendita o Entrambe le direzioni.
🧩 LOGICA DELLA STRATEGIA
L'EA conferma i breakout di momentum sopra o sotto la SMA200. Quando la struttura del corpo della candela e la volatilità sono allineate, attiva un ordine di mercato nella direzione dominante. I livelli di Stop Loss e Take Profit sono derivati dinamicamente dall'indicatore ATR per adattarsi alle condizioni di mercato.
• Lo Stop Loss basato su ATR garantisce una protezione dinamica.
• I filtri RSI evitano ingressi in zone di ipercomprato o ipervenduto.
• La chiusura parziale e l'automazione del Break Even migliorano la coerenza a lungo termine.
⚙️ PARAMETRI DI INPUT
Parametro: LotSize
Descrizione: Definisce la dimensione del lotto da utilizzare in ogni operazione.
Parametro: smaPeriod
Descrizione: Periodo della Media Mobile Semplice (predefinito: 200).
Parametro: ATR_Period / ATR_Multiplier_SL
Descrizione: Parametri ATR per lo Stop Loss.
Parametro: RiskReward
Descrizione: Definisce il Take Profit in relazione allo Stop Loss.
Parametro: RSI_Period / Levels / Mode
Descrizione: Conferma della tendenza e filtri basati su RSI.
Parametro: Volatility Filter
Descrizione: Garantisce che le operazioni vengano eseguite solo in condizioni di mercato attive.
Parametro: PartialClose / BreakEven
Descrizione: Funzioni dinamiche di blocco dei profitti.
Parametro: Session Filter
Descrizione: true = Solo sessione di Londra e New York / false = Tutte le sessioni
Parametro: TradeMode
Descrizione: Scegli Solo acquisto, Solo vendita o Entrambe le direzioni.
📊 CONFIGURAZIONE CONSIGLIATA
• Simbolo: XAUUSD (Oro)
• Timeframe: H4
• Tipo di account: Qualsiasi (Demo o Reale)
• Dimensione del lotto: 0.03
• Deposito consigliato: $1000
• VPS consigliato: Bassa latenza (<100 ms)
Suggerimento 1: La configurazione ottimale per questo EA è già impostata per impostazione predefinita.
Suggerimento 2: Utilizza MagicNumber unici quando esegui più EA sullo stesso account.
💡 FILOSOFIA DI TRADING
Gold Smart Trend EA evita metodi rischiosi come martingala, grid o arbitraggio. Si concentra esclusivamente sulla precisione del trend following e sulla coerenza a lungo termine.
⚠️ DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ
Il trading comporta dei rischi. I risultati passati non garantiscono i risultati futuri. Esegui sempre backtest e forward test prima di utilizzarlo su account reali.
✅ AFFIDABILE · 📈 COERENTE · 💰 CONTROLLO INTELLIGENTE DEL RISCHIO