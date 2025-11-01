💎 GOLD SMART TREND EA PRO — TRADER L'OR EN TOUTE CONFIANCE

📘 PRÉSENTATION

Gold Smart Trend EA Pro est un Conseiller Expert de précision conçu exclusivement pour l'Or (XAUUSD). Il combine une logique de tendance SMA200, un filtrage RSI et un contrôle de volatilité basé sur l'ATR pour capturer des mouvements de momentum probables avec une gestion des risques stricte. Aucune optimisation requise — il suffit de l'attacher et de trader.

🚀 AVANTAGES CLÉS

• 📈 Spécialement conçu pour le XAUUSD – optimisé pour la volatilité et le comportement de l'or.

• 🧠 Moteur intelligent multi-filtres – rupture SMA200, confirmation par le corps des chandeliers, RSI et validation de la volatilité.

• 💗 Gestion des risques excellente – Stop Loss basé sur l'ATR et objectifs Risk/Reward dynamiques.

• ⚙️ Fermeture partielle et Break Even automatique – sécurise les gains tout en réduisant l'exposition.

• ⏰ Filtres de session et horaire – Vous avez la possibilité de trader seulement pendant les sessions de Londres et New York ou sur toutes les sessions.

• 🔁 Modes de trading flexibles – Achat uniquement, Vente uniquement ou Les deux directions.

🧩 LOGIQUE DE LA STRATÉGIE

L'EA confirme les ruptures de momentum au-dessus ou en dessous de la SMA200. Lorsque la structure du corps des chandeliers et la volatilité concordent, il déclenche un ordre au marché dans la direction dominante. Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont dynamiquement dérivés de l'indicateur ATR pour s'adapter aux conditions du marché.

• Le Stop Loss basé sur l'ATR assure une protection dynamique.

• Les filtres RSI évitent les entrées en zones de surachat ou de survente.

• Les prises de bénéfices partielles et l'automatisation du Break Even améliorent la consistance à long terme.

⚙️ PARAMÈTRES D'ENTRÉE

Paramètre : LotSize

Description : Définit la taille du lot à utiliser pour chaque opération.

Paramètre : smaPeriod

Description : Période de la Moyenne Mobile Simple (par défaut : 200).

Paramètre : ATR_Period / ATR_Multiplier_SL

Description : Paramètres ATR pour le Stop Loss.

Paramètre : RiskReward

Description : Définit le Take Profit par rapport au Stop Loss.

Paramètre : RSI_Period / Levels / Mode

Description : Confirmation de tendance et filtres basés sur le RSI.

Paramètre : Volatility Filter

Description : Garantit que les trades ont lieu seulement dans des conditions de marché actives.

Paramètre : PartialClose / BreakEven

Description : Fonctionnalités dynamiques de verrouillage des bénéfices.

Paramètre : Session Filter

Description : true = Seulement les sessions de Londres et New York / false = Toutes les sessions

Paramètre : TradeMode

Description : Choisissez Achat uniquement, Vente uniquement ou Les deux directions.

📊 CONFIGURATION RECOMMANDÉE

• Symbole : XAUUSD (Or)

• Timeframe : H4

• Type de compte : Quelconque (Démo ou Réel)

• Taille de lot : 0.03

• Dépôt recommandé : 1000 $

• VPS recommandé : Faible latence (<100 ms)

Conseil 1 : La configuration optimale pour cet EA est déjà définie par défaut.

Conseil 2 : Utilisez des MagicNumbers uniques lorsque vous exécutez plusieurs EAs sur le même compte.

💡 PHILOSOPHIE DE TRADING

Gold Smart Trend EA évite les méthodes risquées comme le martingale, le grid ou l'arbitrage. Il se concentre purely sur la précision du suivi de tendance et la consistance à long terme.

⚠️ AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Le trading comporte des risques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Effectuez toujours des backtests et forward tests avant de l'utiliser sur des comptes réels.

✅ FIABLE · 📈 CONSTANT · 💗 CONTRÔLE INTELLIGENT DU RISQUE