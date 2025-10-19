Risk Manager Pro SmartLot Assistant

RM Pro – Gelişmiş Trade Yöneticisi





Daha akıllıca işlem yap, daha zor değil





Lot büyüklüğü, risk yüzdesi veya stop loss seviyelerini hesaplamakla uğraşmayı unutun.

RM Pro, yalnızca stratejinize ve zamanlamanıza odaklanabilmeniz için zihinsel netlik sağlar.

Sadece risk tutarını ve stop loss fiyatını belirleyin, ardından Buy veya Sell butonuna bir kez tıklayın —

Expert Advisor işlemi anında yürütür, doğru lot büyüklüğünü otomatik olarak hesaplar,

stop loss seviyesini ayarlar ve pozisyonu tanımladığınız riske göre yönetir.

Hatta Buy Limit ve Sell Limit bekleyen emirleri de otomatik olarak doğru şekilde yerleştirir ve yönetir.





RM Pro, manuel hesaplamalar ve insan hatalarından kurtulmak isteyen traderlar için tasarlanmıştır.

Fonlanmış hesap (Prop Firm) sınavlarını geçmek, PAMM hesaplarını yönetmek

veya kendi kişisel hesabınızda disiplin, hassasiyet ve güvenle işlem yapmak için mükemmeldir.









---





Trader’ların RM Pro’yu Sevme Nedenleri





Manuel hesaplama veya lot hatası olmadan güvenle işlem yapın.





Sabit dolar tutarına dayalı otomatik risk yönetimi.





Prop Firm sınavları, PAMM yöneticileri ve bireysel traderlar için mükemmel.





Zaman kazanın, hataları azaltın, disiplinli ve yapısal bir şekilde işlem yapın.





Gerçek zamanlı etkileşimli panel, kâr, zarar ve risk oranlarını anında gösterir.









RM Pro, sadece bir Expert Advisor değil — sizin kişisel işlem asistanınızdır.

Hesaplamaları, riski ve emir yürütmeyi üstlenir; siz de piyasaya güvenle odaklanabilirsiniz.









---





Girdi Açıklamaları (Inputs Explanation)





SL for Market Orders (Fiyat)

Piyasa emirleri (Buy/Sell) için tam stop loss fiyatını girin.

Örnek: 4000’den alım yapıyorsanız ve stop loss’u 3900 olarak belirlemek istiyorsanız 3900 yazın.





Risk for Market Orders (USD)

Her piyasa emri için dolar cinsinden risk tutarını belirleyin.

Örnek: 100 girerseniz, RM Pro stop loss’a ulaşıldığında kaybın tam olarak 100 USD olacağı şekilde lot büyüklüğünü hesaplar.





Buy Limit Price (Fiyat)

Buy Limit (Alım bekleyen emri) için tam fiyatı girin.

Örnek: Mevcut fiyat 4000 ise ve 3950’den alım yapmak istiyorsanız 3950 yazın.





Buy Limit Stop Loss (Fiyat)

Buy Limit emri için stop loss fiyatını girin.

Örnek: Buy Limit = 3950 ve Stop Loss = 3900 → 3900 yazın.





Sell Limit Price (Fiyat)

Sell Limit (Satış bekleyen emri) için tam fiyatı girin.

Örnek: Mevcut fiyat 4000 ise ve 4050’den satış yapmak istiyorsanız 4050 yazın.





Sell Limit Stop Loss (Fiyat)

Sell Limit emri için stop loss fiyatını girin.

Örnek: Sell Limit = 4050 ve Stop Loss = 4100 → 4100 yazın.





Risk for Pending Orders (USD)

Tüm bekleyen emirler (Buy Limit / Sell Limit) için dolar cinsinden risk tutarını belirleyin.

Örnek: 50 girerseniz, EA maksimum kaybın 50 USD olacağı şekilde lot büyüklüğünü hesaplar.





8–20 Önerilen

Dahili yenileme hızı ayarıdır.

En iyi performans ve görsel akıcılık için 8 ile 20 arasında bir değer kullanın (varsayılan = 10).













---





Nasıl Kullanılır





1. RM Pro – Advanced Trade Manager EA’sını herhangi bir grafiğe ekleyin (tercihen ana işlem çiftiniz).









2. Common (Genel) sekmesini açın ve “Algo Trading’e İzin Ver (Allow Algo Trading)” seçeneğinin aktif olduğundan emin olun.

Bu seçenek devre dışıysa EA işlem gerçekleştiremez.









3. MetaTrader 5 araç çubuğundan Otomatik İşlem (AutoTrading) özelliğini etkinleştirin.









4. Inputs (Girdi) sekmesini açın ve şu ayarları yapın:





Risk tutarı (USD cinsinden)





Stop loss fiyatı (örneğin 3900)





Bekleyen emir fiyatları (gerekliyse)













5. OK düğmesine tıklayın; grafikte Buy, Sell, Buy Limit ve Sell Limit düğmeleri görünecektir.

İstediğiniz düğmeye tıklayın; EA doğru lot, stop loss ve risk hesaplamalarıyla

emri otomatik olarak yürütür veya yerleştirir.









6. Grafik üzerindeki etkileşimli panelden işlemlerinizi, risk seviyenizi ve açık emirlerinizi anlık olarak takip edin.













⚠️ Önemli Notlar:





“Algo Trading’e İzin Ver (Allow Algo Trading)” seçeneği aktif değilse EA emirleri çalıştırmaz.





EA’yı canlı hesapta (Real Account) kullanmadan önce mutlaka demo hesapta (Demo Account) test edin.

Böylece EA’nın çalışma mantığını tamamen anlayabilir ve stratejinize uygunluğunu kontrol edebilirsiniz.