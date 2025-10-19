Risk Manager Pro SmartLot Assistant

RM Pro – Gestore di Trading Avanzato





Fai trading in modo più intelligente, non più difficile





Dimentica i calcoli complessi sulla dimensione dei lotti, le percentuali di rischio o i livelli di stop loss.

RM Pro ti restituisce la chiarezza mentale, permettendoti di concentrarti solo su strategia e tempismo.

Imposta semplicemente il capitale a rischio e il prezzo dello stop loss, e con un solo clic su Buy o Sell,

l’Expert Advisor eseguirà immediatamente l’ordine — calcolando automaticamente la dimensione corretta del lotto,

impostando lo stop loss e gestendo l’operazione in base al rischio da te definito.

Anche gli ordini pendenti (Buy Limit e Sell Limit) vengono inseriti e gestiti automaticamente con precisione.





Progettato per i trader che vogliono liberarsi da calcoli eccessivi e dagli errori umani,

RM Pro ti aiuta a superare le sfide dei conti finanziati (Prop Firms), a gestire conti PAMM,

o a operare sul tuo conto personale, con disciplina, precisione e fiducia.









---





Perché i trader amano RM Pro





Opera con fiducia — niente più calcoli manuali o errori di dimensione dei lotti.





Gestione del rischio automatica basata su un importo fisso in dollari.





Perfetto per sfide di prop firm, gestori PAMM e trader indipendenti.





Risparmia tempo, riduci gli errori e opera con disciplina e struttura.





Pannello interattivo in tempo reale che mostra istantaneamente profitti, perdite e rapporto rischio/rendimento.









RM Pro non è solo un Expert Advisor — è il tuo assistente personale di trading,

che gestisce calcoli, rischio ed esecuzione, così tu puoi concentrarti sul mercato con fiducia.









---





Spiegazione dei parametri (Inputs Explanation)





SL for Market Orders (Prezzo)

Inserisci il livello esatto del prezzo di stop loss per gli ordini di mercato (Buy/Sell).

Esempio: se acquisti a 4000 e vuoi uno stop loss a 3900, inserisci 3900.





Risk for Market Orders (USD)

Definisce l’importo del rischio in dollari per ogni operazione di mercato.

Esempio: se imposti 100, RM Pro calcolerà la dimensione del lotto in modo che, se lo stop loss viene colpito,

la perdita sia esattamente di 100 USD.





Buy Limit Price (Prezzo)

Inserisci il prezzo esatto in cui desideri piazzare un ordine Buy Limit.

Esempio: se il prezzo attuale è 4000 e vuoi comprare da 3950, inserisci 3950.





Buy Limit Stop Loss (Prezzo)

Inserisci il prezzo di stop loss per l’ordine Buy Limit.

Esempio: Buy Limit = 3950 e Stop Loss = 3900 → inserisci 3900.





Sell Limit Price (Prezzo)

Inserisci il prezzo esatto in cui desideri piazzare un ordine Sell Limit.

Esempio: se il prezzo attuale è 4000 e vuoi vendere da 4050, inserisci 4050.





Sell Limit Stop Loss (Prezzo)

Inserisci il prezzo di stop loss per l’ordine Sell Limit.

Esempio: Sell Limit = 4050 e Stop Loss = 4100 → inserisci 4100.





Risk for Pending Orders (USD)

Definisce l’importo del rischio in dollari per tutti gli ordini pendenti (Buy Limit / Sell Limit).

Esempio: se imposti 50, l’EA calcolerà la dimensione del lotto in modo che la perdita massima sia di 50 USD.





8–20 Consigliato

Impostazione interna della frequenza di aggiornamento.

Mantieni tra 8 e 20 per un equilibrio ottimale tra prestazioni e fluidità (predefinito = 10).













---





Come utilizzarlo





1. Aggiungi RM Pro – Advanced Trade Manager a qualsiasi grafico (preferibilmente la tua coppia principale).









2. Apri la scheda Common e assicurati che l’opzione «Consenti trading algoritmico» (Allow Algo Trading) sia selezionata — è essenziale per l’esecuzione automatica degli ordini.









3. Attiva AutoTrading (Trading automatico) dalla barra degli strumenti di MetaTrader 5.









4. Apri la scheda Inputs e configura i tuoi parametri:





Importo del rischio (in USD)





Prezzo di stop loss (es. 3900)





Prezzi per ordini pendenti (se necessario)













5. Clicca su OK, e sul grafico apparirà un’interfaccia con i pulsanti: Buy, Sell, Buy Limit e Sell Limit.

Basta un clic sul pulsante desiderato, e l’EA eseguirà o piazzerà automaticamente l’ordine

con la corretta dimensione del lotto, stop loss e rischio calcolato.









6. Monitora tutte le tue operazioni, l’esposizione al rischio e gli ordini aperti in tempo reale tramite il pannello di controllo interattivo.













⚠️ Note importanti :





Assicurati che l’opzione «Consenti trading algoritmico» (Allow Algo Trading) sia attiva nella scheda Common, altrimenti l’EA non potrà eseguire gli ordini.





Prova sempre l’EA prima su un conto demo, prima di utilizzarlo su un conto reale,

per comprendere pienamente il suo comportamento e verificare che si adatti al tuo stile di trading.