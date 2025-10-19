Risk Manager Pro SmartLot Assistant

RM Pro – Gestionnaire de Trading Avancé





Tradez plus intelligemment, pas plus difficilement





Oubliez les calculs compliqués de taille de lot, de pourcentage de risque ou de niveau de stop loss.

RM Pro vous offre une clarté mentale totale afin que vous puissiez vous concentrer uniquement sur votre stratégie et votre timing.

Il vous suffit de définir le montant du risque et le prix du stop loss, puis d’un simple clic sur Buy ou Sell,

l’Expert Advisor exécute instantanément la transaction — il calcule automatiquement la taille de lot correcte,

place le stop loss et gère la position en fonction du risque que vous avez défini.

Même les ordres en attente (Buy Limit et Sell Limit) sont placés et gérés automatiquement avec précision.





Conçu pour les traders qui souhaitent se libérer des calculs et des erreurs humaines,

RM Pro vous aide à réussir les défis de comptes financés (Prop Firms), à gérer des comptes PAMM,

ou à trader sur votre compte personnel, avec discipline, précision et confiance.









---





Pourquoi les traders adorent RM Pro





Tradez en toute confiance — plus besoin de calculs manuels ni d’erreurs de lot.





Gestion automatique du risque basée sur un montant fixe en dollars.





Parfait pour les défis Prop Firm, les gestionnaires de comptes PAMM et les traders indépendants.





Gagnez du temps, réduisez les erreurs et tradez avec discipline et structure.





Tableau interactif en temps réel affichant instantanément les profits, pertes et ratios de risque.









RM Pro n’est pas qu’un Expert Advisor — c’est votre assistant personnel de trading,

qui gère les calculs, le risque et l’exécution, pour que vous puissiez vous concentrer sur le marché en toute confiance.









---





Explication des paramètres (Inputs Explanation)





SL for Market Orders (Prix)

Entrez le niveau exact du prix de stop loss pour les ordres de marché (Buy/Sell).

Exemple : si vous achetez à 4000 et souhaitez placer le stop loss à 3900, entrez 3900.





Risk for Market Orders (USD)

Définit le montant du risque en dollars pour chaque transaction de marché.

Exemple : si vous saisissez 100, RM Pro calculera la taille du lot de sorte que la perte maximale soit de 100 $.





Buy Limit Price (Prix)

Entrez le prix exact où vous souhaitez placer un ordre Buy Limit.

Exemple : si le prix actuel est 4000 et que vous voulez acheter à 3950, entrez 3950.





Buy Limit Stop Loss (Prix)

Entrez le prix exact du stop loss pour l’ordre Buy Limit.

Exemple : si Buy Limit = 3950 et Stop Loss = 3900, entrez 3900.





Sell Limit Price (Prix)

Entrez le prix exact où vous souhaitez placer un ordre Sell Limit.

Exemple : si le prix actuel est 4000 et que vous voulez vendre à 4050, entrez 4050.





Sell Limit Stop Loss (Prix)

Entrez le prix exact du stop loss pour l’ordre Sell Limit.

Exemple : si Sell Limit = 4050 et Stop Loss = 4100, entrez 4100.





Risk for Pending Orders (USD)

Définit le montant du risque en dollars pour tous les ordres en attente (Buy Limit / Sell Limit).

Exemple : si vous entrez 50, l’EA calculera la taille du lot pour que la perte maximale soit de 50 $.





8–20 Recommandé

Paramètre interne de fréquence de rafraîchissement.

Laissez entre 8 et 20 pour de meilleures performances visuelles (valeur par défaut : 10).













---





Comment l’utiliser





1. Attachez RM Pro – Advanced Trade Manager à n’importe quel graphique (de préférence votre paire principale).









2. Ouvrez l’onglet Common et assurez-vous que l’option « Autoriser le trading automatique » (Allow Algo Trading) est cochée — c’est essentiel pour permettre à l’EA d’exécuter les ordres.









3. Activez AutoTrading (Trading automatique) depuis la barre d’outils de MetaTrader 5.









4. Ouvrez l’onglet Inputs et configurez vos paramètres :





Montant du risque (en USD)





Prix du stop loss (ex. : 3900)





Prix des ordres en attente (si nécessaire)













5. Cliquez sur OK et une interface claire apparaîtra sur votre graphique avec les boutons : Buy, Sell, Buy Limit, et Sell Limit.

Cliquez simplement sur le bouton désiré ; l’EA exécutera ou placera automatiquement l’ordre

avec la bonne taille de lot, le stop loss et le risque calculé.









6. Surveillez vos trades, votre exposition au risque et vos positions en temps réel via le tableau interactif.













⚠️ Notes importantes :





Assurez-vous que l’option « Autoriser le trading automatique » (Allow Algo Trading) est activée dans l’onglet Common, sinon l’EA ne pourra pas exécuter d’ordres.





Testez toujours l’EA d’abord sur un compte démo, avant de l’utiliser sur un compte réel,

afin de bien comprendre son fonctionnement et de vérifier qu’il correspond à votre style de trading.