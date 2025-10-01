Hunter Scalper Fx

O Hunter Scalper Fx usa uma confluência de vários indicadores, Price Action e filtros para identificar padrões específicos e gerar Sinais de entrada no mercado. Este setup é frequentemente usado por traders profissionais Ao redor do mundo. Se queres um EA seguro, o Hunter Scalper Fx é pra você. O Hunter Scalper Fx não usa AI, martingale ou Grid, não faz milagres, mas é seguro. Os resultados Aqui apresentados nas imagens são de (out of Sample), portanto, muito mais confiável, Além disso, inclui todos os recursos essenciais e comprovados, como take profit, stop loss, gerenciamento de posição, bem como configurações avançadas de segurança e controle de risco. Isso o torna uma ferramenta versátil e poderosa para traders focados no mercado de forex.


ALGUNS RECURSOS DO HUNTER SCALPER FX

  • Opera em Conta Pequena (Standard / Cent / Micro)
  • Lote Dinâmico / Monetário / Porcentagem
  • Método customizado para Otimização de estratégia
  • TakeProfit / StopLoss dinâmico em Porcentagem ou Monetário (USD)
  • Filtro de Tendência de regressão Linear
  • Filtro de Laterização
  • Estratégia validada para você potencializar seus lucros
  • Filtro de estrutura de análise de Mercado


Informações:

  • Período: H1
  • Lotes mínimos: 0,01
  • Plataforma: MetaTrader 5
  • Depósito mínimo: 300
  • Alavancagem: 1:10 até 1:1000
  • Tipo de conta: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium ou ECN
  • Pares: XauUsd, EurUsd, GbpUsd, UsdJpy, EurChf, EurGbp, GbpChf e mais...


Como testar corretamente o Hunter Scalper Fx no testador MetaTrader 5? Selecione um depósito de 300 ou qualquer outro valor, uma data personalizada, selecione "A cada tick", "Lotes de 0,01 ou mais" e escolha uma Alavancagem de 1:100 ou mais. Em seguida, clique no botão "Iniciar" no testador MetaTrader 5. Se você definir uma alavancagem menor, o resultado será um pouco pior, enquanto se usar uma alavancagem maior, o resultado será melhor.

Como começar: Após adquirir o EA, cesse a aba “Discussão” e baixe os Presets do EA. Ative o Algo Trading em sua plataforma, adicione o EA ao gráfico referente ao Preset que quiser usar e pronto. O Hunter Scalper Fx pode ser usado com qualquer corretora Forex e em qualquer conta. Sugerimos executar o robô em um VPS para que ele permaneça conectado por 24 horas e testá-lo em uma conta demo antes de adicioná-lo a uma conta real.


Aviso de risco:

  • Antes de comprar o Hunter Scalper Fx, esteja ciente dos riscos envolvidos.
  • O desempenho passado não é garantia de lucratividade futura (a EA também pode apresentar prejuízos). 
  • Os testes retrospectivos mostrados (por exemplo, em capturas de tela) são altamente otimizados para encontrar os melhores parâmetros, mas, portanto, os resultados não podem ser transferidos para negociações ao vivo.
  • Essa estratégia sempre usará um stop loss, mas ainda assim a execução do SL depende do seu corretor.

Fique a vontade para testar gratuitamente no backtest, faça seus próprios setups e Tire o maior proveito desse incrível Expert Advisor.

