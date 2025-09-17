Gold MT5 Indicator SMC

Arka Plan

Birkaç yıl önce bu siteye, ikili opsiyonlar için bir gösterge (indikatör) ararken geldim. Birçok acemi gibi ben de hem özgüvenli hem safdildim — ekrandaki okları takip ederek her gün kazandıracak “kutsal kâseyi” bulacağıma inanıyordum. Ücretli–ücretsiz yüzlerce gösterge denedim; hiçbiri kalıcı pozitif sonuç vermedi.

Zaman geçti ve geri döndüm — artık acemi değil, şansa dayanmayan istikrarlı bir yaklaşım kurmuş biri olarak. Bu gösterge, MQL5 topluluğuna bir teşekkür ve sağlam bir temel arayanlara uzattığım yardım eli. Bu bir “kutsal kâse” değil — kimse geleceği göremez. Yine de %70–%90 kazanma oranı (stiliniz ve hedeflerinize bağlı olarak) ulaşılabilir bir aralıktır.

Gösterge ne yapar?

Sadece Altın (XAU) için al/sat okları üretir. İçeride iki basit ve sahada defalarca sınanmış strateji çalışır:

  • ICT OTE %62 Geri Çekilme — New York AM Kill Zone

  • ICT Break & Reclaim by Wick — Tüm Kill Zone’lar (ASIA, LONDON, NY_AM, NY_PM)

Not: ICT/SMC ekosisteminde yerleşik terim olduğu için Kill Zone (KZ) ifadesini aynen kullanıyoruz.

Neden Altın?

Piyasa ve yaklaşım saymakla bitmez: emtia, hisse, Forex, kripto, arbitraj, spread, spot, vadeli… Birçoğu fazla karmaşık, aşırı riskli ya da ekran başında sürekli takip gerektiriyor. Buna karşılık Altın (XAU) ve ICT/SMC, temkinli “veteranlar” gibidir: davranışları, örneğin aşırı oynak kriptoya kıyasla daha düzenli ve öngörülebilir.

Avantajlar

  • Erişilebilir fiyat ve kiralama modeli: İşinize yaradığı sürece kullanın; uymuyorsa iptal edin — $1000+ değerinde “sihirli kutu”ya peşin para gömmenize gerek yok.

  • Acemiden profesyonele geniş kullanıcı yelpazesi için uygundur.

Zaman Dilimi

Gösterge özellikle M5 (5 dakika) için tasarlandı. Sinyalleri başka zaman dilimlerine taşımak genellikle kaliteyi düşürür.

Diğer enstrümanlar?

Şartlı olarak evet. En iyi sonuçları Altında alırsınız. Gümüş ya da GBPUSD / EURUSD gibi Kill Zone etkisine güçlü tepki veren Forex paritelerinde de deneyebilirsiniz.

Rakamlar (basit örnek)

Sonuçlar sizin yönetiminize bağlıdır: pozisyon boyutu, kaldıraç, TP/SL vb. Özellikle yeni başlayanlar için şeffaf bir örnek kullanalım.

Varsayımlar:

  • 2025 başı bakiye $10

  • Stil: orta vadeli scalping (birkaç saat → 1–2 gün)

  • Kaldıraç x50

  • TP = $3, SL = $10 (net kıyas için “ya hep ya hiç” modeli)

  • Günde 1–3 işlem, komisyonlar hariç

2025 Ocak’tan itibaren:

  • 2025-01: trades=37, TP=32, SL=5, WR=%86.5, PnL=+46.00

  • 2025-02: trades=29, TP=21, SL=8, WR=%72.4, PnL=−17.00

  • 2025-03: trades=38, TP=34, SL=4, WR=%89.5, PnL=+62.00

  • 2025-04: trades=40, TP=33, SL=7, WR=%82.5, PnL=+29.00

  • 2025-05: trades=34, TP=31, SL=3, WR=%91.2, PnL=+63.00

  • 2025-06: trades=37, TP=31, SL=6, WR=%83.8, PnL=+33.00

  • 2025-07: trades=42, TP=33, SL=9, WR=%78.6, PnL=+9.00

  • 2025-08: trades=50, TP=42, SL=8, WR=%84.0, PnL=+46.00

  • 2025-09: trades=19, TP=18, SL=1, WR=%94.7, PnL=+46.59

Bu stratejiyle 7/24 sizin müdahaleniz olmadan işlem yapan, Telegram üzerinden yönetilen tam otomatik ve güvenli bir alım-satım botuna ihtiyacınız varsa — bana özel mesaj yazın.


