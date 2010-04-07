Gold MT5 Indicator SMC

Contesto

Anni fa sono arrivato su questo sito in cerca di un indicatore per le opzioni binarie. Come molti principianti, ero tanto sicuro quanto ingenuo: pensavo di trovare il “Santo Graal” che mi avrebbe fatto guadagnare ogni giorno seguendo le frecce sullo schermo. Ho provato centinaia di indicatori, a pagamento e gratuiti. Nessuno ha dato risultati stabili.

Col tempo sono tornato qui — non più da novizio, ma come qualcuno che ha percorso tutta la strada: alti e bassi, euforia e frustrazione — fino a costruire un metodo stabile, non basato sulla fortuna. Questo indicatore è il mio tributo alla comunità MQL5 e una mano tesa a chi cerca fondamenta solide. No, non è un Graal — nessuno vede il futuro. Ma un win rate del 70–90% (a seconda dello stile e degli obiettivi) è realistico.

Cosa fa l’indicatore?

Disegna frecce per operare esclusivamente sull’Oro (XAU). Si basa su due strategie semplici e ben collaudate:

  • ICT OTE 62% Retracement — New York AM Kill Zone

  • ICT Break & Reclaim by Wick — tutte le Kill Zones (ASIA, LONDON, NY_AM, NY_PM)

Nota: manteniamo la terminologia Kill Zone (KZ), d’uso comune nell’ecosistema ICT/SMC.

Perché l’oro?

Mercati e approcci sono infiniti: materie prime, azioni, Forex, crypto, arbitraggio, spread, spot, futures… Molti sono troppo complessi, troppo rischiosi o richiedono presenza costante davanti allo schermo. Al contrario, Oro (XAU) e ICT/SMC sono veterani conservatori: il loro comportamento è più regolare e prevedibile rispetto, ad esempio, alla crypto ad alta volatilità.

Vantaggi

  • Prezzo accessibile e modello a noleggio: usalo finché ti dà valore; se non fa per te, disdici — senza bruciare $1000+ in una “scatola magica”.

  • Adatto sia a principianti sia a trader esperti.

Timeframe

Progettato specificamente per M5 (5 minuti). Portare i segnali su altri timeframe tende a degradarne la qualità.

Altri strumenti?

Possibile, con riserve. I risultati migliori arrivano sull’Oro. Puoi sperimentare Argento o coppie Forex come GBPUSD / EURUSD, la cui dinamica dipende molto dalle Kill Zones.

Numeri (esempio semplice)

I risultati dipendono dalla tua gestione: size, leva, TP/SL, ecc. Per chiarezza (soprattutto ai principianti) ecco un modello trasparente:

Ipotesi:

  • Inizio 01/2025: saldo $10

  • Stile: scalping di medio periodo (da alcune ore a 1–2 giorni)

  • Leva x50

  • TP = $3, SL = $10 (modello “tutto o niente” per valutazione pulita)

  • 1–3 trade al giorno, commissioni escluse

Risultati da gennaio 2025:

  • 2025-01: trades=37, TP=32, SL=5, WR=86.5%, PnL=+46.00

  • 2025-02: trades=29, TP=21, SL=8, WR=72.4%, PnL=−17.00

  • 2025-03: trades=38, TP=34, SL=4, WR=89.5%, PnL=+62.00

  • 2025-04: trades=40, TP=33, SL=7, WR=82.5%, PnL=+29.00

  • 2025-05: trades=34, TP=31, SL=3, WR=91.2%, PnL=+63.00

  • 2025-06: trades=37, TP=31, SL=6, WR=83.8%, PnL=+33.00

  • 2025-07: trades=42, TP=33, SL=9, WR=78.6%, PnL=+9.00

  • 2025-08: trades=50, TP=42, SL=8, WR=84.0%, PnL=+46.00

  • 2025-09: trades=19, TP=18, SL=1, WR=94.7%, PnL=+46.59

Se ti serve un bot di trading completamente automatizzato e sicuro, gestito via Telegram, che esegua questa strategia 24/7 senza il tuo intervento, scrivimi in privato.


