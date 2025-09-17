Gold MT5 Indicator SMC
- Indicateurs
- Oleg Pokhilko
- Version: 1.30
- Activations: 5
Contexte
Il y a quelques années, je suis arrivé ici en quête d’un indicateur pour les options binaires. Comme beaucoup de débutants, j’étais à la fois sûr de moi et naïf : je pensais trouver le « Saint-Graal » qui permettrait de gagner chaque jour en suivant de simples flèches à l’écran. J’ai essayé des centaines d’indicateurs, payants et gratuits. Aucun n’a donné de résultats durables.
Avec le temps, je suis revenu — non plus en novice, mais en trader qui a parcouru tout le chemin : hauts et bas, euphorie et découragement — jusqu’à bâtir une méthode stable, indépendante de la chance. Cet indicateur est mon hommage à la communauté MQL5 et une main tendue à celles et ceux qui ont besoin d’un socle solide. Non, ce n’est pas un Graal — personne ne voit l’avenir. Mais un taux de réussite de 70–90 % (selon votre style et vos objectifs) est réaliste.
Que fait l’indicateur ?
Il trace des flèches pour trader exclusivement l’Or (XAU). Il s’appuie sur deux stratégies simples et éprouvées :
ICT OTE 62 % Retracement — New York AM Kill Zone
ICT Break & Reclaim by Wick — toutes les Kill Zones (ASIA, LONDON, NY_AM, NY_PM)
Remarque : nous conservons le terme Kill Zone (KZ), d’usage courant dans l’écosystème ICT/SMC.
Pourquoi l’or ?
Les marchés et approches sont innombrables : matières premières, actions, Forex, crypto, arbitrage, spreads, spot, futures, etc. Beaucoup sont trop complexes, trop risqués ou exigent une présence constante devant l’écran. À l’inverse, l’Or (XAU) et ICT/SMC sont des vétérans conservateurs : leur comportement est plus régulier et prévisible que, par exemple, la crypto très volatile.
Atouts
Prix accessible et modèle locatif : utilisez-le tant qu’il vous apporte de la valeur ; si ce n’est pas le cas, résiliez — sans brûler 1 000 $+ dans une « boîte magique ».
Convient aux débutants comme aux traders expérimentés.
Unité de temps
Conçu spécifiquement pour le M5 (5 minutes). Transposer les signaux sur d’autres timeframes dégrade généralement la qualité.
Autres instruments ?
Possible, avec réserves. Les meilleurs résultats sont obtenus sur l’Or. Vous pouvez tester l’Argent ou des paires Forex comme GBPUSD / EURUSD, dont le comportement dépend fortement des Kill Zones.
Chiffres (exemple simple)
Les résultats dépendent de votre gestion : taille de position, levier, TP/SL, etc. Pour une lecture claire (notamment pour les débutants), voici un modèle transparent :
Hypothèses :
Début 01/2025 : solde 10 $
Style : scalping moyen terme (quelques heures → 1–2 jours)
Levier x50
TP = 3 $, SL = 10 $ (modèle « tout ou rien » pour une évaluation nette)
1–3 trades/jour, sans commissions
Depuis janvier 2025 :
2025-01 : trades=37, TP=32, SL=5, WR=86,5 %, PnL=+46,00 $
2025-02 : trades=29, TP=21, SL=8, WR=72,4 %, PnL=−17,00 $
2025-03 : trades=38, TP=34, SL=4, WR=89,5 %, PnL=+62,00 $
2025-04 : trades=40, TP=33, SL=7, WR=82,5 %, PnL=+29,00 $
2025-05 : trades=34, TP=31, SL=3, WR=91,2 %, PnL=+63,00 $
2025-06 : trades=37, TP=31, SL=6, WR=83,8 %, PnL=+33,00 $
2025-07 : trades=42, TP=33, SL=9, WR=78,6 %, PnL=+9,00 $
2025-08 : trades=50, TP=42, SL=8, WR=84,0 %, PnL=+46,00 $
2025-09 : trades=19, TP=18, SL=1, WR=94,7 %, PnL=+46,59 $
