Gold MT5 Indicator SMC

Il y a quelques années, je suis arrivé ici en quête d’un indicateur pour les options binaires. Comme beaucoup de débutants, j’étais à la fois sûr de moi et naïf : je pensais trouver le « Saint-Graal » qui permettrait de gagner chaque jour en suivant de simples flèches à l’écran. J’ai essayé des centaines d’indicateurs, payants et gratuits. Aucun n’a donné de résultats durables.

Avec le temps, je suis revenu — non plus en novice, mais en trader qui a parcouru tout le chemin : hauts et bas, euphorie et découragement — jusqu’à bâtir une méthode stable, indépendante de la chance. Cet indicateur est mon hommage à la communauté MQL5 et une main tendue à celles et ceux qui ont besoin d’un socle solide. Non, ce n’est pas un Graal — personne ne voit l’avenir. Mais un taux de réussite de 70–90 % (selon votre style et vos objectifs) est réaliste.

Que fait l’indicateur ?

Il trace des flèches pour trader exclusivement l’Or (XAU). Il s’appuie sur deux stratégies simples et éprouvées :

  • ICT OTE 62 % Retracement — New York AM Kill Zone

  • ICT Break & Reclaim by Wick — toutes les Kill Zones (ASIA, LONDON, NY_AM, NY_PM)

Remarque : nous conservons le terme Kill Zone (KZ), d’usage courant dans l’écosystème ICT/SMC.

Pourquoi l’or ?

Les marchés et approches sont innombrables : matières premières, actions, Forex, crypto, arbitrage, spreads, spot, futures, etc. Beaucoup sont trop complexes, trop risqués ou exigent une présence constante devant l’écran. À l’inverse, l’Or (XAU) et ICT/SMC sont des vétérans conservateurs : leur comportement est plus régulier et prévisible que, par exemple, la crypto très volatile.

Atouts

  • Prix accessible et modèle locatif : utilisez-le tant qu’il vous apporte de la valeur ; si ce n’est pas le cas, résiliez — sans brûler 1 000 $+ dans une « boîte magique ».

  • Convient aux débutants comme aux traders expérimentés.

Unité de temps

Conçu spécifiquement pour le M5 (5 minutes). Transposer les signaux sur d’autres timeframes dégrade généralement la qualité.

Autres instruments ?

Possible, avec réserves. Les meilleurs résultats sont obtenus sur l’Or. Vous pouvez tester l’Argent ou des paires Forex comme GBPUSD / EURUSD, dont le comportement dépend fortement des Kill Zones.

Chiffres (exemple simple)

Les résultats dépendent de votre gestion : taille de position, levier, TP/SL, etc. Pour une lecture claire (notamment pour les débutants), voici un modèle transparent :

Hypothèses :

  • Début 01/2025 : solde 10 $

  • Style : scalping moyen terme (quelques heures → 1–2 jours)

  • Levier x50

  • TP = 3 $, SL = 10 $ (modèle « tout ou rien » pour une évaluation nette)

  • 1–3 trades/jour, sans commissions

Depuis janvier 2025 :

  • 2025-01 : trades=37, TP=32, SL=5, WR=86,5 %, PnL=+46,00 $

  • 2025-02 : trades=29, TP=21, SL=8, WR=72,4 %, PnL=−17,00 $

  • 2025-03 : trades=38, TP=34, SL=4, WR=89,5 %, PnL=+62,00 $

  • 2025-04 : trades=40, TP=33, SL=7, WR=82,5 %, PnL=+29,00 $

  • 2025-05 : trades=34, TP=31, SL=3, WR=91,2 %, PnL=+63,00 $

  • 2025-06 : trades=37, TP=31, SL=6, WR=83,8 %, PnL=+33,00 $

  • 2025-07 : trades=42, TP=33, SL=9, WR=78,6 %, PnL=+9,00 $

  • 2025-08 : trades=50, TP=42, SL=8, WR=84,0 %, PnL=+46,00 $

  • 2025-09 : trades=19, TP=18, SL=1, WR=94,7 %, PnL=+46,59 $

Si vous avez besoin d’un robot de trading totalement automatisé et sécurisé, piloté via Telegram, qui exécute cette stratégie 24h/24 et 7j/7 sans votre intervention, envoyez-moi un message privé.


