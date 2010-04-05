Ichimoku Alerts
- Indicatori
- Efren Hernandez Partida
- Versione: 1.10
- Aggiornato: 25 agosto 2025
- Attivazioni: 5
Ichimoku Alerts è un indicatore che identifica le opportunità di mercato utilizzando l'indicatore Ichimoku. Rileva quattro tipi di segnali. Quando appare un pattern di inversione sulla linea Tenkansen o Kijunsen, ed entrambe le linee sono in trend rialzista o ribassista, l'indicatore invierà un avviso e genererà uno strumento di gestione del rischio che calcola automaticamente la dimensione dell'operazione e i potenziali livelli di stop-loss e take-profit. Se il segnale si forma sulla linea Tenkansen, lo stop-loss verrà posizionato sulla linea Kijunsen. Se il segnale si forma sulla linea Kijunsen, lo stop-loss verrà posizionato sulla linea della nuvola di Chikou più vicina. Lo stop-loss può anche essere impostato manualmente a una distanza specifica in punti. Caratteristiche - Funziona su tutti i mercati e su qualsiasi timeframe. - Rileva quattro tipi di segnali: Acquisto Tenkansen, Acquisto Kijunsen, Vendita Tenkansen e Vendita Kijunsen. - Invia un avviso quando viene rilevato un segnale. - Invia una notifica push quando viene rilevato un segnale. - Include uno strumento di gestione del rischio.