Ichimoku Alerts est un indicateur qui identifie les opportunités de marché grâce à l'indicateur Ichimoku. Il détecte quatre types de signaux. Lorsqu'une figure de retournement apparaît sur la ligne Tenkansen ou Kijunsen, et que les deux lignes sont orientées à la hausse ou à la baisse, l'indicateur envoie une alerte et génère un outil de gestion des risques qui calcule automatiquement la taille de la position ainsi que les niveaux potentiels de stop-loss et de take-profit. Si le signal se forme sur la ligne Tenkansen, le stop-loss est placé sur la ligne Kijunsen. S'il se forme sur la ligne Kijunsen, le stop-loss est placé sur la ligne du nuage Chikou la plus proche. Le stop-loss peut également être défini manuellement à une distance spécifique en points. Fonctionnalités - Fonctionne sur tous les marchés et sur toutes les unités de temps. - Détecte quatre types de signaux : Achat Tenkansen, Achat Kijunsen, Vente Tenkansen et Vente Kijunsen. - Envoie une alerte lors de la détection d'un signal. - Envoie une notification push lors de la détection d'un signal. - Comprend un outil de gestion des risques.