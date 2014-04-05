Multi Timeframe Confluence Dashboard V1

Présentation

Cet indicateur MT5 crée un tableau de bord de trading professionnel qui analyse simultanément 4 indicateurs techniques clés sur 3 unités de temps (M15, H1, H4) afin d'identifier les opportunités de trading à forte probabilité grâce à l'analyse de confluence.





1. Analyse de tendance EMA (Moyenne Mobile Exponentielle)

2. Analyse du momentum RSI (Indice de Force Relative)

3. Analyse de la volatilité ATR (Average True Range)

4. Analyse des figures en chandeliers (CDL)

Conception optimisée pour les appareils mobiles

Concept principal :

Trading en confluence

La confluence se produit lorsque plusieurs indicateurs techniques de différentes unités de temps s'alignent pour suggérer le même biais directionnel. Cela augmente considérablement la probabilité de transaction par rapport à une analyse par indicateur unique ou par unité de temps.





Exemple de forte confluence haussière :





M15 : MME↑, RSI↑, Vol. élevée, Bougie haussière = BIAIS HAUSSIER

H1 : MME↑, RSI↑, Vol. normale, Bougie neutre = BIAIS HAUSSIER

H4 : MME↑, RSI↑, Vol. faible, Bougie baissière = BIAIS NEUTRE

Résultat : Haussier sur 2/3 des unités de temps = Configuration longue à forte probabilité

Indicateurs techniques analysés

1. Analyse de tendance MME (Moyenne mobile exponentielle)

Objectif : Déterminer la direction principale de la tendance. Méthode : Système de double MME avec confirmation de position de prix





Génération de signaux :





MAHAUTIER (↑) : Prix > MME rapide et MME rapide > MME lente

BAISSIER (↓) : Prix < MME rapide et MME rapide < MME lente

NEUTRE (•) : Conditions mixtes (marché instable/latéral)

MA haussière = Recherche d'entrées longues

MA baissière = Rechercher des positions courtes

EMA neutre = Éviter les transactions, attendre une tendance claire





2. Analyse du momentum RSI (indice de force relative)

Objectif : Identifier les variations de momentum et les conditions de surachat/survente. Méthode : RSI traditionnel avec analyse dynamique sur 50 lignes.





HAUSSIER (↑) :

RSI < 30 (Survente = Opportunité de retournement haussier)

RSI franchit la barre des 50 (Momentum haussier)

BAISSIER (↓) :

RSI > 70 (Surachat = Opportunité de retournement baissier)

RSI franchit la barre des 50 (Momentum baissier)

NEUTRE (•) : RSI entre 30 et 70 sans croisement significatif

L'indicateur ne se contente pas d'analyser les niveaux statiques, il analyse les variations de momentum :





RSI passant de moins de 50 à plus de 50 = Haussiers prenant le contrôle

RSI passant de plus de 50 à moins de 50 = Baissiers prenant le contrôle

Application de trading :





Utiliser le RSI pour déterminer le timing d'entrée dans la direction de la MME

Les divergences du RSI (non codées mais observables) peuvent signaler une faiblesse de la tendance

Les niveaux extrêmes du RSI suggèrent des zones de retournement potentielles

3. Analyse de la volatilité ATR (Average True Range)

Objectif : Mesurer la volatilité du marché pour optimiser les positions Dimensionnement et placement des stop-loss Méthode : ATR actuel vs. moyenne sur 20 périodes avec seuil multiplicateur





Génération de signaux :





ÉLEVÉ (H) - Orange : Marché en forte volatilité

BASSE (F) - Gris : Marché en faible volatilité

NORMAL (N) - Neutre : Conditions de volatilité moyenne

Applications de trading :





Volatilité élevée (H) :





Avantages : Potentiel de profit plus important, cassures plus probables

Inconvénients : Besoin de stops plus larges, risque plus élevé

Stratégie : Réduire la taille des positions, utiliser des stops plus larges, anticiper des mouvements plus importants

Faible volatilité (F) :





Avantages : Possibilité de stops plus serrés, moins de bruit

Inconvénients : Objectifs de profit plus faibles, risque de fausses cassures

Stratégie : Augmenter la taille des positions, utiliser des stops plus serrés, anticiper des mouvements plus faibles

Volatilité normale (N) :





Conditions de trading standard

Utiliser des règles de dimensionnement de position et de stop-loss standard

4. Analyse des modèles de chandeliers (CDL)

Objectif : Analyse des modèles d’action des prix pour détecter les retournements et les continuations Méthode des signaux : Reconnaissance mathématique des principales formations de chandeliers





A. Figure en marteau (haussier ↑)

B. Figure en étoile filante (baissier ↓)

C. Bougie haussière forte (haussière ↑)

D. Bougie baissière forte (baissier ↓)

E. Neutre/Indécis (Neutre •)



