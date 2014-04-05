Volume based Support and Resistance Zones

Hacim Tabanlı Destek ve Direnç Bölgeleri

Volume-based Support and Resistance Zones, MetaTrader 5 için geliştirilmiş güçlü ve esnek bir göstergedir. Bu araç, fraktal zirve ve diplerdeki hacim artışlarını analiz ederek önemli piyasa seviyelerini belirlemenize yardımcı olur.

Göstergemiz, fiyatın tepki verme olasılığının yüksek olduğu destek ve direnç bölgelerini otomatik olarak çizer. Böylece daha fazla güven ve netlikle işlem yapabilirsiniz.


Temel Özellikler

  • Hacim tabanlı mantık: Bölgeler, yüksek hacimli mumlar fraktal zirve veya diplerde oluştuğunda belirlenir.
  • Fitil bazlı boyutlandırma: Her bölgenin yüksekliği, kaynak mumun fitil uzunluğuna göre dinamik olarak ayarlanır.
  • Yeniden boyama yok: Bir bölge bir kez oluştuğunda sabit kalır — hem canlı işlemler hem de geçmiş testler için güvenilirdir.
  • Çoklu zaman dilimi desteği: Tüm standart grafik zaman dilimlerinde sorunsuz çalışır.
  • Yüksek özelleştirilebilirlik: Tespit hassasiyetini, görsel stili ve bölge davranışını stratejinize göre ayarlayabilirsiniz.
  • Akıllı uyarılar: Fiyat bir bölgeye girdiğinde veya temas ettiğinde açılır bildirim, mobil push bildirimi veya e-posta bildirimi gibi tercih ettiğiniz yöntemlerle anında bilgilendirilirsiniz.


Uyarı Seçenekleri

Trader’lar, fiyat bir destek veya direnç bölgesine dokunduğunda ya da girdiğinde uyarı alacak şekilde göstergelerini yapılandırabilirler. Mevcut bildirim yöntemleri şunlardır:

  • Açılır bildirimler: MetaTrader 5 terminali içinde ekranda görüntülenir.
  • Push bildirimleri: Doğrudan MetaTrader mobil uygulamanıza gönderilir.
  • E-posta bildirimleri: Ayarlanmış e-posta adresinize iletilir.

Tüm uyarılar tamamen özelleştirilebilir, böylece grafik başında olmasanız bile önemli seviyeleri takip edebilirsiniz.


Hassasiyet ve netliği önemseyen trader’lar için

Bu gösterge, fiyat tepkilerini doğrulamak için hacim verilerini kullanan trader’lar için geliştirilmiştir. İster scalping, ister gün içi işlem veya swing trading yapın, yüksek olasılıklı tepki bölgelerini tanımlamak için net ve sistematik bir yaklaşım sunar. Basitlik, doğruluk ve performans göz önünde bulundurularak tasarlanmış olup her teknik analist için değerli bir araçtır.


Feragatname

Bu gösterge, MetaTrader 5 için bağımsız bir üründür ve herhangi bir üçüncü taraf geliştirici veya hizmet ile bağlantılı değildir, ayrıca onaylanmamış veya desteklenmemektedir.


