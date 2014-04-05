Zone di Supporto e Resistenza basate sul Volume

Volume-based Support and Resistance Zones è un indicatore potente e flessibile per MetaTrader 5, progettato per aiutare i trader a identificare i principali livelli di mercato formati da picchi di volume sui massimi e minimi frattali.

Questo strumento traccia automaticamente le zone di supporto e resistenza in cui il prezzo ha maggiori probabilità di reagire, aiutandoti a operare con maggiore fiducia e chiarezza.





Caratteristiche principali

Logica basata sul volume : Le zone vengono create quando si verificano candele con volumi elevati su massimi o minimi frattali.

: Le zone vengono create quando si verificano candele con volumi elevati su massimi o minimi frattali. Dimensionamento basato sulle ombre : L’altezza di ogni zona riflette dinamicamente la lunghezza dell’ombra della candela di origine.

: L’altezza di ogni zona riflette dinamicamente la lunghezza dell’ombra della candela di origine. Senza repaint : Una volta formata, una zona rimane fissa — affidabile sia per il trading in tempo reale che per il backtesting.

: Una volta formata, una zona rimane fissa — affidabile sia per il trading in tempo reale che per il backtesting. Supporto multi-timeframe : Funziona perfettamente su tutti i timeframe standard.

: Funziona perfettamente su tutti i timeframe standard. Altamente personalizzabile : Regola la sensibilità di rilevamento, lo stile visivo e il comportamento delle zone in base alla tua strategia.

: Regola la sensibilità di rilevamento, lo stile visivo e il comportamento delle zone in base alla tua strategia. Avvisi intelligenti: Ricevi notifiche quando il prezzo interagisce con una zona tramite alert popup, notifiche push, email o qualsiasi combinazione preferita.





Opzioni di avviso

I trader possono configurare avvisi che si attivano quando il prezzo tocca o entra in una zona di supporto o resistenza. I metodi di notifica includono:

Alert popup : Messaggi a schermo nel terminale MetaTrader 5.

: Messaggi a schermo nel terminale MetaTrader 5. Notifiche push : Inviate direttamente alla tua app MetaTrader mobile.

: Inviate direttamente alla tua app MetaTrader mobile. Notifiche email: Inviate all’indirizzo email configurato.

Tutti gli avvisi sono completamente configurabili, permettendoti di monitorare i livelli chiave anche quando non sei davanti ai grafici.





Per i trader che apprezzano precisione e chiarezza

Questo indicatore è stato progettato per i trader che si affidano a dati oggettivi basati sul volume per confermare le reazioni del prezzo. Che tu faccia scalping, day trading o swing trading, offre un approccio chiaro e strutturato per identificare le zone di reazione ad alta probabilità. Semplice, preciso e performante, è un’aggiunta preziosa per qualsiasi analista tecnico.





Disclaimer

Questo indicatore è un prodotto indipendente per MetaTrader 5 e non è affiliato né approvato da sviluppatori o servizi di terze parti.



