Volume based Support and Resistance Zones

Zone di Supporto e Resistenza basate sul Volume

Volume-based Support and Resistance Zones è un indicatore potente e flessibile per MetaTrader 5, progettato per aiutare i trader a identificare i principali livelli di mercato formati da picchi di volume sui massimi e minimi frattali.

Questo strumento traccia automaticamente le zone di supporto e resistenza in cui il prezzo ha maggiori probabilità di reagire, aiutandoti a operare con maggiore fiducia e chiarezza.


Caratteristiche principali

  • Logica basata sul volume: Le zone vengono create quando si verificano candele con volumi elevati su massimi o minimi frattali.
  • Dimensionamento basato sulle ombre: L’altezza di ogni zona riflette dinamicamente la lunghezza dell’ombra della candela di origine.
  • Senza repaint: Una volta formata, una zona rimane fissa — affidabile sia per il trading in tempo reale che per il backtesting.
  • Supporto multi-timeframe: Funziona perfettamente su tutti i timeframe standard.
  • Altamente personalizzabile: Regola la sensibilità di rilevamento, lo stile visivo e il comportamento delle zone in base alla tua strategia.
  • Avvisi intelligenti: Ricevi notifiche quando il prezzo interagisce con una zona tramite alert popup, notifiche push, email o qualsiasi combinazione preferita.


Opzioni di avviso

I trader possono configurare avvisi che si attivano quando il prezzo tocca o entra in una zona di supporto o resistenza. I metodi di notifica includono:

  • Alert popup: Messaggi a schermo nel terminale MetaTrader 5.
  • Notifiche push: Inviate direttamente alla tua app MetaTrader mobile.
  • Notifiche email: Inviate all’indirizzo email configurato.

Tutti gli avvisi sono completamente configurabili, permettendoti di monitorare i livelli chiave anche quando non sei davanti ai grafici.


Per i trader che apprezzano precisione e chiarezza

Questo indicatore è stato progettato per i trader che si affidano a dati oggettivi basati sul volume per confermare le reazioni del prezzo. Che tu faccia scalping, day trading o swing trading, offre un approccio chiaro e strutturato per identificare le zone di reazione ad alta probabilità. Semplice, preciso e performante, è un’aggiunta preziosa per qualsiasi analista tecnico.


Disclaimer

Questo indicatore è un prodotto indipendente per MetaTrader 5 e non è affiliato né approvato da sviluppatori o servizi di terze parti.


Dorian
Ivan Simonika
Indicatori
The Dorian indicator is an intuitive tool for determining the current market trend. It is based on a simple visualization in the form of two-color lines, which makes it convenient for use by both beginners and experienced traders. This indicator not only helps determine the direction of the trend, but also serves as a valuable advisor for making decisions about entering the market or closing positions. Due to its simplicity and effectiveness, Dorian is recommended for traders of any experience
Volume Trade Levels
Mahmoud Sabry Mohamed Youssef
Indicatori
The idea behind this indicator is very simple , First it contains 2 mechanisms to place your trades: 1- Enter the Pips you want to duplicate to price levels. 2- Automatically let the indicator specify the largest Buy / Sell Volume Candle and place duplicated levels based on the candle itself. How it works: 1- Enter the Pips you want to duplicate to price levels:    1- once the indicator is loaded you will need first to Specify the number of pips in the indicator Configuration window ,you can g
Market session with fibonacci
Batsukh Sumchin Khuyagbaatar
Indicatori
Questo indicatore è l'indicatore più comune che utilizziamo ogni giorno, comprese le nostre strategie più utilizzate, ICT e SMC, limiti di stop loss e limiti di liquidità che si verificano negli orari di apertura e chiusura degli scambi, nonché il volume degli scambi con Fibonacci e lo zoom avanti e indietro, e le azioni più comuni che vuoi vedere, come la selezione del movimento di scambio che vuoi vedere e l'estrazione di Fibonacci, sono indicatori completamente automatici che ti consentono di
Signal Eskiya mt5
Vitalii Zakharuk
Indicatori
Signal Eskiya, in addition to channel lines, reflects entry signals in the form of arrows. Trading strategies using the channel indicator belong to the classic methods of technical analysis, are easy to execute, and therefore available even to beginners. Price ranges work equally well on any trading assets and timeframes, they can be used both independently and with additional confirmation from oscillators and market volumes. American traders say: “Trend is your friend”, which means “Trend is
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
Experts
Fibonacci EA MT5 is an Expert Advisor for automating trading based on Fibonacci levels. It determines the minimum and maximum prices over a specified number of bars, builds Fibonacci levels, and opens trades when the current price reaches the selected levels. The EA can trade with the trend or against it, depending on the given parameters. It also allows you to configure levels for closing trades, risk management, and time filters. Features Automatic detection of local extremes and the construct
DM IND Exclusive
Sergio Vidal Prado
Indicatori
Indicador Para Opções Binarias. Indicator for Binary Options Usa dois gales. Instalar em mt5 Esse indicador é para ser usado no tempo de vela de 5 minutos e em M5. Este também funciona em M1, porém é mais eficiente em M5. Só descompactar e copiar os arquivos na pasta de dados do seu MT5. Arquivos indicator na pasta MQL5 - Indicator. Baixe também a Media Movel totalmente gratis: https://www.mql5.com/pt/market/product/50400 Esse Indicador é para a próxima vela. Apareceu a seta, só aguardar a próx
Traders Inside Trend Indicator
Markus Paminger
Indicatori
Displays trends in current chart. You can display trends of multiple timeframes in one chart by inserting this indicator as often as you want. Key features: displays trend line by finding highs and lows counts number of high/low of current trend in different color (long/short) allows you to display multiple timeframe trends in one chart Settings: Indicator Name: if you want to show M5 and H1 on one chart add TITrend twice to your current chart and rename M5 to "TITrendM5" and H1 to "TITrendH1" C
VolumeDeltaWaves
Stanislav Korotky
Indicatori
This indicator is an extended implementation of Weis waves. It builds Weis waves on absolute volumes (which is the classical approach) or delta of volumes (unique feature) using different methods of wave formation and visualization. It works with real volumes, if available, or with tick volumes otherwise, but also provides an option to use so called "true volume surrogates", as an artificial substitution for missing real volumes (for example, for Forex symbols), which was introduced in correspo
Double top bottom scanner with RSI filter MT5
Jan Flodin
5 (2)
Indicatori
Questo indicatore multi time frame e multi simbolo identifica formazioni alto/basso doppie o triple o un successivo breakout della scollatura (confermato alto/basso). Offre RSI, pin bar, engulfing, tweezer, filtri a stella del mattino/sera e opzioni di filtro di divergenza che consentono di filtrare solo le configurazioni più forti.       L'indicatore può essere utilizzato anche in modalità grafico singolo. Si prega di leggere di più su questa opzione nel prodotto   blog .   Combinato con le tue
SupportResistence
Eduardo Borges Mariani
Indicatori
SupportResistance is a dynamic support and resistance indicator based on the high and low of the previous candles. The calculation parameters are configurable. You can use the maximum and minimum values of the previous candle as a reference, or you can use the maximum and minimum of a group of previous candles. The indicator uses a red line to indicate resistance and a green line to indicate support. When a support or resistance is broken, its line is dotted, being restored only when it beco
ReSu mt5
Daniel Opoku
Indicatori
The Wamek Support and Resistant (WSR) Indicator is a remarkable tool that stands out in the world of technical analysis. It sets itself apart by cleverly combining price action and leading indicators to delineate support and resistance levels with a high degree of accuracy. Its unique feature is its adaptability; users can fine-tune the indicator by adjusting input parameters, enabling them to create customized support and resistance levels that suit their trading strategies. Notably, one of WSR
Daily Range Fib Retracement Levels
KO PARTNERS LTD
Indicatori
Unlock the power of Fibonacci with our advanced indicator! This tool precisely plots Fibonacci levels based on the previous day's high and low, identifying the next day's key support and resistance levels. Perfect for day trading and swing trading, it has consistently generated weekly profits for me. Elevate your trading strategy and seize profitable opportunities with ease. NOTE: In the Input section make sure the draw labels are set to "True" so you can see each levels.
Wave Synchronizer MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
Wave Synchronizer: indicatore visivo dell'analisi delle onde. Combina sequenze di movimenti di candele e produce modelli di onde direzionali, producendo movimenti sincroni con il mercato. L'inizio di ogni ondata è segnalato da una freccia e sono presenti anche delle notifiche. L'indicatore non ridisegna né sposta mai le frecce nella cronologia passata. Le frecce segnaletiche compaiono alla chiusura della candela. Si adatta a qualsiasi strumento di trading e intervallo di tempo. Facile da usare
