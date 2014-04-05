Volume based Support and Resistance Zones

Zones de support et de résistance basées sur le volume

Volume-based Support and Resistance Zones est un indicateur puissant et flexible pour MetaTrader 5, conçu pour aider les traders à identifier les niveaux de marché clés formés par des pics de volume aux sommets et creux fractals.

Cet outil trace automatiquement des zones de support et de résistance là où le prix est le plus susceptible de réagir, vous permettant de trader avec plus de confiance et de clarté.


Principales fonctionnalités

  • Logique basée sur le volume : Les zones sont créées lorsque des chandeliers à fort volume apparaissent aux sommets ou creux fractals.
  • Taille basée sur les mèches : La hauteur de chaque zone reflète dynamiquement la longueur de la mèche du chandelier source.
  • Sans repaint : Une fois la zone formée, elle reste fixe — fiable à la fois pour le trading en direct et les tests historiques.
  • Support multi-unités de temps : Fonctionne parfaitement sur toutes les unités de temps standard.
  • Hautement personnalisable : Ajustez la sensibilité de détection, le style visuel et le comportement des zones selon votre stratégie.
  • Alertes intelligentes : Soyez averti lorsque le prix interagit avec une zone via des alertes pop-up, des notifications push ou des emails, selon votre préférence.


Options d’alerte

Les traders peuvent configurer des alertes pour être avertis lorsque le prix touche ou entre dans une zone de support ou de résistance. Les méthodes de notification disponibles sont :

  • Alertes pop-up : Messages à l’écran dans le terminal MetaTrader 5.
  • Notifications push : Envoyées directement à votre application mobile MetaTrader.
  • Notifications par email : Envoyées à votre adresse email configurée.

Toutes les alertes sont entièrement configurables, vous permettant de suivre les niveaux clés même lorsque vous êtes loin de vos graphiques.


Pour les traders qui valorisent la précision et la clarté

Cet indicateur a été conçu pour les traders qui se fient à des données objectives basées sur le volume afin de confirmer les réactions de prix. Que vous fassiez du scalping, du day trading ou du swing trading, il offre une approche claire et structurée pour identifier les zones de réaction à forte probabilité. Conçu pour la simplicité, la précision et la performance, il constitue un outil précieux pour tout analyste technique.


Avertissement

Cet indicateur est un produit indépendant pour MetaTrader 5 et n’est affilié ni approuvé par aucun développeur ou service tiers.


Produits recommandés
Historical Pivot Zones MT5
Luke Anthony Caras
Indicateurs
Historical Pivot Zones - Fibonacci Indicator MT5 Automatically draws Fibonacci retracement and projection zones based on historical price pivots. This MT5 indicator intelligently selects pivot points from different timeframes (weekly, monthly, or 6-month ranges) and creates visual Fibonacci zones around key levels. Features include: Smart Mode Selection - Auto-adjusts based on your chart timeframe Clean Visual Zones - Highlighted areas instead of just lines Essential Fib Levels - 9 retrace
Trend dashboard MT5
Jan Flodin
5 (1)
Indicateurs
Cet indicateur de tendance à plusieurs périodes et à plusieurs symboles envoie une alerte lorsqu'une forte tendance ou un renversement de tendance a été identifié. Il peut le faire en choisissant de construire le tableau de bord à l'aide de la moyenne mobile (simple ou double (crossover MA)), RSI, bandes de Bollinger, ADX, indice composite (Constance M. Brown), Awesome (Bill Williams), MACD (ligne de signal ), Heiken Ashi lissé, moyenne mobile de Hull, croisements stochastiques, Gann HiLo Activa
Wa Candle Timer MT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicateurs
Wa Candle Timer MT5 est un indicateur puissant et facile à utiliser qui affiche le temps restant avant que la prochaine bougie ne se forme sur votre graphique MT5. Il aide les traders à rester conscients des moments de clôture pour améliorer l'exécution et la prise de décision. Fonctionnalités clés : Affiche le compte à rebours de la bougie actuelle. Change de couleur lorsque le temps restant passe en dessous d’un pourcentage défini par l’utilisateur. Alerte personnalisable à un pource
FREE
Double Fractal Entry Bot
Denys Babiak
Experts
Double Fractal Entry Bot trades automatically using fractal breakouts or rebounds. It detects precise entry points, places SL and TP based on market structure, and includes logic to manage risk and avoid false signals. Simple, smart, and powerful. This product is also available for MetaTrader 4 =>  https://www.mql5.com/en/market/product/143609 Double Fractal Entry Bot is an intelligent trading robot based on the proven logic of the Double Fractal Entry indicator. It analyzes price using upper a
Santa Trend
Marco Aurelio Cestari
4.4 (5)
Indicateurs
Santa Trend Indicator  is an efficient way to forecast and detect the trend in any market. Advantages Generates instant buy and sell signals. Provides an alternate exit strategy to your existing trading system. Never repaints, never backpaints, never recalculates. Works in all symbols and all timeframes. Perfect trend filter for any strategy or expert advisor. Fully compatible with Expert Advisor (EA) development. Does not lag.
FREE
Bar Sequential
Maximiliano Frisione Figueroa
Indicateurs
This indicator can help you clearly identify trend changes in both bullish and bearish markets. The indicator compares the closing price of the last candle with the closing price of the candle "X" periods ago (input parameter). In an uptrend, an initial number '1' is plotted if a candle closes higher than the closing of a candle "X" periods ago. In a downtrend, an initial number '1' is plotted if a candle closes below the closing of a candle "X" periods ago. Subsequent numbers are plotted when e
FREE
ZigZag Triad Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
ZigZag Triad Indicator for MetaTrader 5 The ZigZag Triad Indicator is a practical tool available on the MetaTrader 5 platform that plots ZigZag pivot points as support and resistance levels, enabling traders to identify key price reaction zones. Forex traders can utilize this indicator to conduct advanced technical analysis using ZigZag structures and professionally detect high-probability reaction areas in the market. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  ZigZag
FREE
TrendSmart Entry Pro
Ich Khiem Nguyen
Indicateurs
TRENDSMART ENTRY PRO - Améliorez votre trading Cherchez-vous un outil pour automatiser et améliorer l'efficacité de votre trading ? Au lieu de passer des heures à analyser des graphiques, laissez TRENDSMART ENTRY PRO devenir votre puissant assistant pour prendre des décisions de trading rapides et précises. Ce produit n'est pas seulement un indicateur, mais un système de trading complet qui vous aide à optimiser vos profits et à minimiser les risques. Pourquoi TRENDSMART ENTRY PRO est-il le pre
Probability Range Bands
Florian Nuebling
Indicateurs
The indicator ‘Probability Range Bands’ gives a prediction of the amount, how much the asset is moving from its current price. The range bands give probabilities, that the candle close will not exceed this certain price level. It is also called the expected move for the current candle close.   This Indicator is based on statistical methods, probabilities and volatility. Asset price is assumed to follow a log-normal distribution. Therefore, log returns are used in this indicator to determine the
ATR Zone MT5
Sergey Ermolov
Indicateurs
ATR est un indicateur important pour tout marché financier. L'abréviation ATR correspond à Average True Range. Cet indicateur est un instrument permettant de déterminer la volatilité du marché, ce qui est son objectif direct. ATR indique le mouvement moyen du prix pour la période de temps sélectionnée. Le prix initial de l'indicateur est de 63$. Le prix augmentera toutes les 10 ventes   jusqu'à 179$   L'indicateur ATR original est présent dans de nombreux programmes de trading. L'indicateur ATR
Candle patterns scanner with trend filter MT5
Jan Flodin
5 (5)
Indicateurs
Cet indicateur à plusieurs périodes et à plusieurs symboles recherche les barres à épingles, les étoiles du matin/soir, les engloutissements, les pinces à épiler, les frappes à trois lignes, les barres intérieures, les fanions et les triangles.   L'indicateur peut également être utilisé en mode graphique unique. Veuillez en savoir plus sur cette option dans le produit   blogue .   Combiné à vos propres règles et techniques, cet indicateur vous permettra de créer (ou d'améliorer) votre propre sys
Murrey Math Line
Erol Mutlu
Indicateurs
Murrey Math Lines The concept of this technical analysis system was developed by T. Henning Murrey in 1995 and described in The Murrey Math Trading System; For All Markets. The main concept here is that all markets behave in the same manner based upon the observations made by W.D. Gann. To date, the Murrey Math Line X it is one the most popular methods of Forex analysis and trading. Formula The Murrey Math Line X is calculated with the help of price movement segment, which, in accordance to Gan
Regression
MIKHAIL VINOGRADOV
Indicateurs
The Regression indicator shows the direction of the trend. The graph shows up to 3 regression lines with different time periods. The straight line is built as the average inside the wave channel of the price movement (shown on one ScreenShot). In this case, you can disable any of the lines. Also, the indicator allows you to change the color for each line. It is interesting to calculate the relative angle in degrees. The angle display can also be turned off. Thanks to this indicator, you can s
ProfitOnFibonacci
Matus German
Indicateurs
mql4 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/44606   Simple indicator to calculate profit on fibonacci retracement levels with fixed lot size, or calculate lot size on fibonacci levels with fixed profit. Add to chart and move trend line to set the fibonacci retracement levels. Works similar as default fibonacci retracement line study in Metatrader. Inputs Fixed  - select what value will be fix, lot or profit Fixed value  - value that will be fix on all levels Levels  - levels for which
AutoChannels
Thekeunpie
Indicateurs
"Manual channel drawing? Not anymore. Let the market structure reveal itself automatically." "Track long-term price zones 24/7, in real-time." Real Trader Pain Points Identifying pivot points manually takes   huge time   and   effort Difficult to adapt to   high volatility   and pinpoint   reliable channels Copy Ideas "Markets never sleep. Why should your analysis stop?" "Dozens of assets a day—how do you keep up?" Core Claim AutoChannels   automatically reads market structure , reducin
High And Low MT5
Dmitriy Parfenovich
Indicateurs
On the current chart, this indicator displays candlestick highs and lows of another time frame. Input Parameters: TimeFrame - chart time frame whose data will be displayed on the current price chart (by default, H12). Time Zone - shift of the indicator by time zone relative to the broker's time (by default, Broker-1). If the broker's time zone is UTC+1 and the Time Zone parameter is set to Broker-1, the bends of the indicator will be plotted in multiples of Greenwich Time. Indicator buffer value
Time and Price Fractal Studies
Aurthur Musendame
5 (1)
Indicateurs
Time and Price Fractal Studies is an indicator that will help you identify certain patterns that tend to repeat themseleves at certail times of the day or at certain prices.  It is used to study Fractal Highs ad Lows in relation to time and price.  You will get to answer certail questions like: At what time of day does this market usually turn around. At what price does the market turn. Is it at round numbers etc.
FREE
Dorian
Ivan Simonika
Indicateurs
The Dorian indicator is an intuitive tool for determining the current market trend. It is based on a simple visualization in the form of two-color lines, which makes it convenient for use by both beginners and experienced traders. This indicator not only helps determine the direction of the trend, but also serves as a valuable advisor for making decisions about entering the market or closing positions. Due to its simplicity and effectiveness, Dorian is recommended for traders of any experience
Volume Trade Levels
Mahmoud Sabry Mohamed Youssef
Indicateurs
The idea behind this indicator is very simple , First it contains 2 mechanisms to place your trades: 1- Enter the Pips you want to duplicate to price levels. 2- Automatically let the indicator specify the largest Buy / Sell Volume Candle and place duplicated levels based on the candle itself. How it works: 1- Enter the Pips you want to duplicate to price levels:    1- once the indicator is loaded you will need first to Specify the number of pips in the indicator Configuration window ,you can g
Market session with fibonacci
Batsukh Sumchin Khuyagbaatar
Indicateurs
Cet indicateur est l'indicateur le plus courant que nous utilisons quotidiennement, y compris nos stratégies les plus utilisées, ICT et SMC, les limites de stop loss et les limites de liquidité qui se produisent aux heures d'ouverture et de fermeture des échanges, ainsi que le volume des échanges avec Fibonacci et le zoom avant et arrière, et les actions les plus courantes que vous souhaitez voir, telles que la sélection du mouvement d'échange que vous souhaitez voir et le tirage de Fibonacci, s
Signal Eskiya mt5
Vitalii Zakharuk
Indicateurs
Signal Eskiya, in addition to channel lines, reflects entry signals in the form of arrows. Trading strategies using the channel indicator belong to the classic methods of technical analysis, are easy to execute, and therefore available even to beginners. Price ranges work equally well on any trading assets and timeframes, they can be used both independently and with additional confirmation from oscillators and market volumes. American traders say: “Trend is your friend”, which means “Trend is
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
Experts
Fibonacci EA MT5 is an Expert Advisor for automating trading based on Fibonacci levels. It determines the minimum and maximum prices over a specified number of bars, builds Fibonacci levels, and opens trades when the current price reaches the selected levels. The EA can trade with the trend or against it, depending on the given parameters. It also allows you to configure levels for closing trades, risk management, and time filters. Features Automatic detection of local extremes and the construct
DM IND Exclusive
Sergio Vidal Prado
Indicateurs
Indicador Para Opções Binarias. Indicator for Binary Options Usa dois gales. Instalar em mt5 Esse indicador é para ser usado no tempo de vela de 5 minutos e em M5. Este também funciona em M1, porém é mais eficiente em M5. Só descompactar e copiar os arquivos na pasta de dados do seu MT5. Arquivos indicator na pasta MQL5 - Indicator. Baixe também a Media Movel totalmente gratis: https://www.mql5.com/pt/market/product/50400 Esse Indicador é para a próxima vela. Apareceu a seta, só aguardar a próx
Traders Inside Trend Indicator
Markus Paminger
Indicateurs
Displays trends in current chart. You can display trends of multiple timeframes in one chart by inserting this indicator as often as you want. Key features: displays trend line by finding highs and lows counts number of high/low of current trend in different color (long/short) allows you to display multiple timeframe trends in one chart Settings: Indicator Name: if you want to show M5 and H1 on one chart add TITrend twice to your current chart and rename M5 to "TITrendM5" and H1 to "TITrendH1" C
VolumeDeltaWaves
Stanislav Korotky
Indicateurs
This indicator is an extended implementation of Weis waves. It builds Weis waves on absolute volumes (which is the classical approach) or delta of volumes (unique feature) using different methods of wave formation and visualization. It works with real volumes, if available, or with tick volumes otherwise, but also provides an option to use so called "true volume surrogates", as an artificial substitution for missing real volumes (for example, for Forex symbols), which was introduced in correspo
Double top bottom scanner with RSI filter MT5
Jan Flodin
5 (2)
Indicateurs
Cet indicateur à plusieurs périodes et à plusieurs symboles identifie les formations haut/bas doubles ou triples ou une cassure de décolleté suivante (haut/bas confirmé). Il offre des filtres RSI, pin bar, engloutissant, pince à épiler, étoile du matin/soir ainsi que des options de filtre de divergence qui permettent de filtrer uniquement les configurations les plus fortes.       L'indicateur peut également être utilisé en mode graphique unique. Veuillez en savoir plus sur cette option dans le p
SupportResistence
Eduardo Borges Mariani
Indicateurs
SupportResistance is a dynamic support and resistance indicator based on the high and low of the previous candles. The calculation parameters are configurable. You can use the maximum and minimum values of the previous candle as a reference, or you can use the maximum and minimum of a group of previous candles. The indicator uses a red line to indicate resistance and a green line to indicate support. When a support or resistance is broken, its line is dotted, being restored only when it beco
ReSu mt5
Daniel Opoku
Indicateurs
The Wamek Support and Resistant (WSR) Indicator is a remarkable tool that stands out in the world of technical analysis. It sets itself apart by cleverly combining price action and leading indicators to delineate support and resistance levels with a high degree of accuracy. Its unique feature is its adaptability; users can fine-tune the indicator by adjusting input parameters, enabling them to create customized support and resistance levels that suit their trading strategies. Notably, one of WSR
Daily Range Fib Retracement Levels
KO PARTNERS LTD
Indicateurs
Unlock the power of Fibonacci with our advanced indicator! This tool precisely plots Fibonacci levels based on the previous day's high and low, identifying the next day's key support and resistance levels. Perfect for day trading and swing trading, it has consistently generated weekly profits for me. Elevate your trading strategy and seize profitable opportunities with ease. NOTE: In the Input section make sure the draw labels are set to "True" so you can see each levels.
Wave Synchronizer MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Wave Synchronizer - indicateur visuel de l'analyse des vagues. Combine les séquences de mouvements de chandeliers et produit des modèles d'ondes directionnelles, produisant des mouvements synchrones avec le marché. Le début de chaque vague commence par une flèche de signal, il y a aussi des notifications. L'indicateur ne redessinera ni ne déplacera jamais les flèches sur l'historique passé. Des flèches de signal apparaissent à la clôture de la bougie. S'adapte pour fonctionner avec tous les ins
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (67)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (17)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.86 (21)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (52)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout commerçant débutant ou expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons intégré un certain nombre de fonctionnalités propriétaires et une nouvelle formule. Avec cette mise à jour, vous pourrez afficher des zones à double horaire. Vous pourrez non seulement afficher un TF plus élevé, mais afficher les deux, le graphique TF, PLUS le TF supérieur : AFFICHAGE DES ZONES NICHÉES. Tous les traders Supply Demand vont ado
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.46 (134)
Indicateurs
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Market Structure Break Out MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Indicateurs
Découvrez Market Structure Break Out pour MT5 – Votre indicateur professionnel MSB et Zone Non Brisée. La version MT4 est également disponible, consultez-la ici : https ://www .mql5 .com /en /market /product /109958 Cet indicateur est mis à jour en continu. Nous nous efforçons de fournir des points d'entrée et de sortie très précis basés sur la structure du marché. Nous en sommes maintenant à la version 1.1, et voici les dernières modifications si vous nous rejoignez dès maintenant : Objectifs
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicateurs
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicateurs
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicateurs
ATREND ATREND : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser Comment ça fonctionne L'indicateur "ATREND" pour la plateforme MT5 est conçu pour fournir aux traders des signaux d'achat et de vente robustes en utilisant une combinaison de méthodologies d'analyse technique. Cet indicateur s'appuie principalement sur la plage vraie moyenne (ATR) pour mesurer la volatilité, ainsi que sur des algorithmes de détection de tendance pour identifier les mouvements potentiels du marché. Laissez un message ap
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicateurs
Indicateur unique qui met en œuvre une approche professionnelle et quantitative pour signifier le trading de réversion. Il capitalise sur le fait que le prix dévie et revient à la moyenne de manière prévisible et mesurable, ce qui permet des règles d'entrée et de sortie claires qui surpassent largement les stratégies de trading non quantitatives. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Des signaux de trading clairs Étonnamment facile à échanger Couleurs et t
Quantum Heiken Ashi PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.44 (9)
Indicateurs
Présentation du   Quantum Heiken Ashi PRO Conçues pour fournir des informations claires sur les tendances du marché, les bougies Heiken Ashi sont réputées pour leur capacité à filtrer le bruit et à éliminer les faux signaux. Dites adieu aux fluctuations de prix déroutantes et bonjour à une représentation graphique plus fluide et plus fiable. Ce qui rend le Quantum Heiken Ashi PRO vraiment unique, c'est sa formule innovante, qui transforme les données traditionnelles des chandeliers en barres col
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicateurs
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'une opportunité de scalpi
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
Indicateurs
Indicateur Shock Pullback - Une véritable révolution dans l'analyse de marché L'indicateur Shock Pullback représente une avancée majeure dans la détection des retracements et zones d'accumulation. Basé sur un algorithme complètement innovant, il permet aux traders d'identifier des opportunités de trading, de suivre les mouvements de prix, et de détecter facilement et avec une clarté absolue les retracements, zones d'accumulation, gaps et cassures. Caractéristiques principales : Lignes Shock Pull
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (10)
Indicateurs
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Automatically analyzes the chart using the "Profitunity" system of Bill Williams. The found signals are placed in a table in the corner of the screen. 2. Equipped with a trend filter based on the Alligator indicator. Most of the system signals are recommended to be used only according t
Plus de l'auteur
Meta Cipher B
SILICON HALLWAY PTY LTD
Indicateurs
Meta Cipher B : la suite d’oscillateurs tout-en-un pour MT5 Meta Cipher B apporte le célèbre concept de Market Cipher B à MetaTrader 5, optimisé pour la vitesse et la précision. Conçu dès le départ pour offrir des performances maximales, il délivre des signaux de qualité professionnelle sans latence ni ralentissement. Puissant à lui seul, Meta Cipher B est également conçu pour se combiner naturellement avec Meta Cipher A , offrant ainsi une vision complète du marché et une analyse plus approfond
Meta Cipher A
SILICON HALLWAY PTY LTD
5 (1)
Indicateurs
Meta Cipher A : Indicateur de superposition de précision pour l’action des prix Meta Cipher A apporte le concept populaire de Market Cipher A à MetaTrader 5 sous la forme d’un indicateur de superposition de haute précision. Conçu pour afficher des signaux préventifs directement sur votre graphique, il combine un ruban de 8 EMA , une analyse WaveTrend et huit types de signaux distincts pour vous aider à repérer les points d’entrée, de sortie et les zones de risque élevé avant qu’elles ne se dével
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis