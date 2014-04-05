Zones de support et de résistance basées sur le volume

Volume-based Support and Resistance Zones est un indicateur puissant et flexible pour MetaTrader 5, conçu pour aider les traders à identifier les niveaux de marché clés formés par des pics de volume aux sommets et creux fractals.

Cet outil trace automatiquement des zones de support et de résistance là où le prix est le plus susceptible de réagir, vous permettant de trader avec plus de confiance et de clarté.





Principales fonctionnalités

Logique basée sur le volume : Les zones sont créées lorsque des chandeliers à fort volume apparaissent aux sommets ou creux fractals.

: Les zones sont créées lorsque des chandeliers à fort volume apparaissent aux sommets ou creux fractals. Taille basée sur les mèches : La hauteur de chaque zone reflète dynamiquement la longueur de la mèche du chandelier source.

: La hauteur de chaque zone reflète dynamiquement la longueur de la mèche du chandelier source. Sans repaint : Une fois la zone formée, elle reste fixe — fiable à la fois pour le trading en direct et les tests historiques.

: Une fois la zone formée, elle reste fixe — fiable à la fois pour le trading en direct et les tests historiques. Support multi-unités de temps : Fonctionne parfaitement sur toutes les unités de temps standard.

: Fonctionne parfaitement sur toutes les unités de temps standard. Hautement personnalisable : Ajustez la sensibilité de détection, le style visuel et le comportement des zones selon votre stratégie.

: Ajustez la sensibilité de détection, le style visuel et le comportement des zones selon votre stratégie. Alertes intelligentes : Soyez averti lorsque le prix interagit avec une zone via des alertes pop-up, des notifications push ou des emails, selon votre préférence.





Options d’alerte

Les traders peuvent configurer des alertes pour être avertis lorsque le prix touche ou entre dans une zone de support ou de résistance. Les méthodes de notification disponibles sont :

Alertes pop-up : Messages à l’écran dans le terminal MetaTrader 5.

: Messages à l’écran dans le terminal MetaTrader 5. Notifications push : Envoyées directement à votre application mobile MetaTrader.

: Envoyées directement à votre application mobile MetaTrader. Notifications par email : Envoyées à votre adresse email configurée.

Toutes les alertes sont entièrement configurables, vous permettant de suivre les niveaux clés même lorsque vous êtes loin de vos graphiques.





Pour les traders qui valorisent la précision et la clarté

Cet indicateur a été conçu pour les traders qui se fient à des données objectives basées sur le volume afin de confirmer les réactions de prix. Que vous fassiez du scalping, du day trading ou du swing trading, il offre une approche claire et structurée pour identifier les zones de réaction à forte probabilité. Conçu pour la simplicité, la précision et la performance, il constitue un outil précieux pour tout analyste technique.





Avertissement

Cet indicateur est un produit indépendant pour MetaTrader 5 et n’est affilié ni approuvé par aucun développeur ou service tiers.



