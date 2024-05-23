MAStrategy

Dünyadaki pek çok trader benim gibi hareketli ortalamalarla işlem yapıyor. Ben de benimkiyle aynı stratejiyi kullananlar için kendi kullanımım için tasarladığım uzmanı yüklemeye karar verdim. Şimdi size bu uzmanın özelliklerinden bahsetmek istiyorum.

Öncelikle tek bir zaman diliminde aynı anda 7 zaman dilimindeki hareketli ortalamayı görebilirsiniz. (hangi zaman diliminde olursanız olun)

İkincisi, fiyat hareketli ortalamalardan herhangi birine ulaştığı anda cep telefonunuzdan bir uyarı alabilirsiniz.

Üçüncüsü, seçtiğiniz hareketli ortalamayla işlem yapabilirsiniz, böylece grafiği her zaman izlemenize gerek kalmaz.



Yani hareketli ortalamayı seçip zararı durdur miktarını, TP'yi ve risk miktarını belirlemek yeterlidir. Ve fiyat hareketli ortalamaya dokunduğunda uzman pozisyonunuzu uygulayacaktır.

Artık işlem hacmini hesaplamanıza gerek yok, çünkü bu uzmanla sadece istediğiniz fiyattaki pozisyonu girmeniz, grafiğe tıklamanız ve istediğiniz zarar durdurma limitlerini grafik üzerinde belirtmeniz yeterli. Talep ettiğiniz risk miktarı, işlem hacmi belirlenir. Olacak

100 ve 200 hareketli ortalamalar en yaygın kullanılanlardır. Ancak gerekirse ve tercih ederseniz kişisel hareketli ortalama numaranızı ekleyebilirsiniz.

Ayrıca bu uzman ile fiyat hareketli ortalamaya dokunduğunda risksiz bir şekilde veya mevcut pozisyonlarınızı kapatabilirsiniz.

Açıklama: Aslında hareketli ortalama grafikte gösterge tarafından görüntülenir ve uzmanı kullanırken DLL kullanma iznini eklemeniz gerekir.



özel göstergemi (çoklu MA) grafiğe eklemek için DLL kullandığım ve bunun MQL5'te neden yasak olduğu nedeniyle, GIF'i izlerseniz ve EA kullanmak istiyorsanız bana "puria.meisam@gmail.com" adresinden e-posta gönderin. Size tam sürümünü gönderebilirim.

